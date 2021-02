À la UNE de Tahiti Pacifique vendredi 12 février 2021

Sur mobile via l'application gratuite Tahiti Kiosque (lien App Store)

Votre magazine Tahiti Pacifique n° 448 sort demain, vendredi 12 février 2021, dans les kiosquesAu sommaire :Avions cloués au sol, paquebots de croisière à l'arrêt, interruptions des activités hôtelières... La fermeture des frontières risque de provoquer une grave crise économique en Polynésie. Alors que les acteurs du tourisme sont K.-O. debout, les emplois indirects et induits du secteur sont aussi menacés, tandis que nombre d'entreprises à l'agonie sont, elles, contraintes de mettre la clé sous la porte. Malgré les promesses de soutien de l'État, comment le Pays va-t-il se relever après un "crac" aussi brutal de sa colonne vertébrale ? Paralysé des membres inférieurs, le gouvernement local parviendra-t-il à juguler une crise sociale inéluctable ?L'année 2020 restera gravée dans les mémoires des experts, des professionnels et des spécialistes du tourisme. Selon les données de l'Organisation mondiale du tourisme (OMT), la fréquentation touristique a chuté d'environ 74 % au niveau mondial en 2020, nous ramenant à des chiffres comparables à ceux du début des années 1990, soit 1 milliard de touristes en moins. Les pertes en termes de recettes touristiques s'élèvent à environ 1 300 milliards de dollars, ce qui contribue à une baisse du PIB mondial de plus 2 000 milliards de dollars et à la suppression de 100 à 120 millions d'emplois (pour l'instant) dans le monde. Beaucoup espèrent un début de sortie de crise pendant cette année 2021. Cependant, certains éléments et l'actualité de ces derniers jours nous obligent à être très prudents.