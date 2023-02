À l'hôpital de Uturoa, la CSTP-FO veut des embauches rapides

Tahiti le 12 février 2023 - À l'hôpital de Uturoa, un protocole d’accord a failli être signé vendredi soir entre le syndicat du personnel soignant des îles Sous-le-vent affilié à la CSTP-FO et le Pays. Mais le syndicat a refusé d’attendre six mois de plus pour les nouvelles embauches.



Les négociations entre le syndicat du personnel soignant des îles Sous-le-vent affilié à la CSTP-FO et la direction de la santé se sont arrêtées vers 22h30 heures vendredi soir et aucun accord n’a été trouvé pour éviter la grève à l'hôpital de Uturoa. Selon le syndicat, 80% du personnel de l'hôpital était en grève samedi. En marge de la mobilisation de samedi, le secrétaire général de la CSTP-FO Patrick Galenon trouve la situation "malheureuse" car selon lui, autant le Pays que le personnel soignant de l’établissement "ont convenu qu’il y a de graves problèmes" à l’hôpital de Uturoa. Manque de personnel, de sécurité, ou encore non-paiement des heures supplémentaires depuis cinq mois. "Ces personnes ne demandent pas d’augmentation de salaire, on demande seulement à ce que les Polynésiens soient bien soignés", assure le syndicaliste.



Patrick Galenon affirme qu’il s’est rendu sur place et qu’il "a été choqué que l’organisation soit aussi désastreuse". Il indique que le personnel soignant a beaucoup hésité à aller en grève. "Ils ont pensé à leurs malades. Je leur ai dit qu’on n’a pas le choix si on veut être écouté." Le secrétaire général de la CSTP-FO regrette les négociations de vendredi soir aient achoppé alors qu'un protocole d’accord était sur la table. sauf que le Pays leur a annoncé que les demandes de personnel, notamment les nouvelles embauches, allaient se faire dans les six prochains mois. "On leur a proposé que cela soit effectif à la fin de ce mois, ou dans les trois mois. Et ils ont refusé." Le nombre de nouvelles recrues se monte à 27 pour un coût total de 75 millions de Fcfp. Patrick Galenon assure que si de nouvelles rencontres sont prévues avec le gouvernement c’est "pour signer le protocole". "Mais je ne veux pas entendre parler de six mois." Les négociations entre le syndicat du personnel soignant des îles Sous-le-vent affilié à la CSTP-FO et la direction de la santé se sont arrêtées vers 22h30 heures vendredi soir et aucun accord n’a été trouvé pour éviter la grève à l'hôpital de Uturoa. Selon le syndicat, 80% du personnel de l'hôpital était en grève samedi. En marge de la mobilisation de samedi, le secrétaire général de la CSTP-FO Patrick Galenon trouve la situation "malheureuse" car selon lui, autant le Pays que le personnel soignant de l’établissement "ont convenu qu’il y a de graves problèmes" à l’hôpital de Uturoa. Manque de personnel, de sécurité, ou encore non-paiement des heures supplémentaires depuis cinq mois. "Ces personnes ne demandent pas d’augmentation de salaire, on demande seulement à ce que les Polynésiens soient bien soignés", assure le syndicaliste.Patrick Galenon affirme qu’il s’est rendu sur place et qu’il "a été choqué que l’organisation soit aussi désastreuse". Il indique que le personnel soignant a beaucoup hésité à aller en grève. "Ils ont pensé à leurs malades. Je leur ai dit qu’on n’a pas le choix si on veut être écouté." Le secrétaire général de la CSTP-FO regrette les négociations de vendredi soir aient achoppé alors qu'un protocole d’accord était sur la table. sauf que le Pays leur a annoncé que les demandes de personnel, notamment les nouvelles embauches, allaient se faire dans les six prochains mois. "On leur a proposé que cela soit effectif à la fin de ce mois, ou dans les trois mois. Et ils ont refusé." Le nombre de nouvelles recrues se monte à 27 pour un coût total de 75 millions de Fcfp. Patrick Galenon assure que si de nouvelles rencontres sont prévues avec le gouvernement c’est "pour signer le protocole". "Mais je ne veux pas entendre parler de six mois."

Rédigé par Vaite Urarii Pambrun le Dimanche 12 Février 2023 à 01:29 | Lu 116 fois