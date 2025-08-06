

A Venise, un film choc pour "donner une voix" aux victimes de Gaza

Venise, Italie | AFP | mercredi 03/09/2025 - Avec "The Voice of Hind Rajab", film projeté mercredi à Venise sur une fillette palestinienne tuée à Gaza en janvier 2024 par l'armée israélienne, la Mostra tient son film-événement.



Les enregistrements de l'appel de Hind Rajab aux secours avaient suscité une vive émotion internationale et sont au cœur du film de Kaouther Ben Hania.



"Lorsque j'ai entendu pour la première fois la voix d'Hind Rajab, il y avait quelque chose de plus que sa voix. C'était la voix de Gaza qui appelait à l'aide et personne ne pouvait entrer", a affirmé la réalisatrice devant la presse.



En lice pour le Lion d'or, le film confirme la dimension politique de la 82e Mostra, marquée par une manifestation de plusieurs milliers de personnes samedi pour exhorter le festival à prendre clairement position contre les actions d'Israël dans la bande de Gaza, dévastée par la guerre déclenchée le 7 octobre 2023 par l'attaque sans précédent du Hamas sur le sol israélien.



"Nous voyons que, partout dans le monde, les médias présentent les morts à Gaza comme des dommages collatéraux. Je trouve cela tellement déshumanisant et c'est pourquoi le cinéma, l'art et toutes les formes d'expression sont si importants pour donner une voix et un visage à ces personnes", a ajouté Mme Ben Hania.



Le directeur de la Mostra, Alberto Barbera, avait prévenu en juillet qu'il aurait "un fort impact sur le public".



Agée de 5 ans, Hind Rajab a été retrouvée morte à l'intérieur d'une voiture criblée de balles dans la ville de Gaza, plusieurs jours après avoir passé des heures au téléphone, le 29 janvier 2024, avec le Croissant-Rouge palestinien, alors que le véhicule dans lequel elle voyageait avec des membres de sa famille avait été visé par des soldats israéliens.



La réalisatrice a raconté sur Instagram qu'elle avait entendu presque par hasard les extraits des appels à l'aide d'Hind Rajab et contacté le Croissant-Rouge.



"J'ai longuement parlé avec la mère de Hind, avec les personnes qui étaient [avec elle] à l'autre bout du fil, ceux qui ont essayé de l'aider. J'ai écouté, j'ai pleuré, j'ai écrit", a ajouté la Franco-Tunisienne de 48 ans, qui a obtenu le consentement de la famille.



- Soutien hollywoodien -



Le film de 1H30 se déroule dans le centre d'appel du Croissant-Rouge, sous tension entre volonté de secourir la fillette et nécessité de respecter les protocoles d'urgence et ne pas mettre en danger les sauveteurs.



La réalisatrice utilise les véritables appels d'Hind mais fait rejouer les scènes dans le centre d'appel par des acteurs, tous palestiniens.



"Des larmes ont été versées chaque jour" du tournage, a relaté l'acteur Amer Hlehel tandis que Motaz Malhees a confié que tourner ce film l'avait ramené à son enfance à Jénine (nord de la Cisjordanie).



La projection officielle du film doit avoir lieu dans l'après-midi.



En attendant, "The Voice of Hind Rajab" bénéficie de soutien de poids et compte les acteurs Brad Pitt, Joaquin Phoenix (présent mercredi à Venise pour soutenir le film), Rooney Mara, et les réalisateurs Alfonso Cuaron, Jonathan Glazer comme producteurs exécutifs.



Jointe par téléphone à Gaza-ville, la mère d'Hind Rajab, Wissam Hamada, espère de son côté que "ce film contribuera à arrêter cette guerre destructrice et à sauver les autres enfants de Gaza", a-t-elle déclaré à l'AFP.



Interrogée par l'AFP, l'armée israélienne, qui n'a jamais annoncé d'enquête formelle, a indiqué, sans plus de détails, que les circonstances de la mort de la fillette étaient encore "en train d'être examinées".



Après Venise, le film ira aux festivals de Toronto, Londres, Saint-Sébastien et Busan. Il a aussi été choisi par la Tunisie pour la représenter aux Oscars.



L'attaque du 7-Octobre a entraîné la mort de 1.219 personnes côté israélien, en majorité des civils, selon un décompte de l'AFP basé sur des données officielles. Sur les 251 personnes enlevées ce jour-là, 47 restent retenues à Gaza dont 25 ont été déclarées mortes par l'armée israélienne.



La campagne de représailles israéliennes a fait au moins 63.633 morts dans la bande de Gaza, en majorité des civils, selon le ministère de la Santé de Gaza, placé sous l'autorité du Hamas. Le ministère, dont les chiffres sont jugés fiables par l'ONU, ne précise pas le nombre de combattants tués.

le Mercredi 3 Septembre 2025 à 05:25






