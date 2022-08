À Vaitupa, les forains espèrent toujours jouer les prolongations

Tahiti, le 12 août 2022 – Les forains de Vaitupa organisent un feu d'artifice, dimanche, avant la clôture des pāpio lundi soir. Mais ils espèrent pouvoir les ouvrir encore au moins jusqu'au 31 octobre. Le territoire a donné son accord. Des négociations sont en cours avec la mairie et les riverains.



Les pāpio doivent refermer leurs portes ce lundi soir, après un dernier week-end festif. À cette occasion, l'association des forains de Faa'a offre un feu d'artifice, ce dimanche, à 21 heures, à Vaitupa. Mais elle espère bien pouvoir prolonger les festivités. Elle a formulé une demande en ce sens auprès du territoire et de la mairie. En effet, le terrain de Vaitupa ayant été mobilisé pour les élections, la fête foraine a débuté cette année deux semaines plus tard par rapport aux années précédentes. Les discussions sont en cours. "Le territoire a accepté. Aujourd'hui on est en discussion avec le tavana", explique le président de l'association des forains de Faa'a, Stéphane Philipponneau. "Pour l'instant, il n'est pas pour à cause du bruit que ça génère. Les riverains s'étaient plaints à la mairie pour nuisances sonores. Donc là, je suis en train de négocier avec les voisins pour qu'ils nous autorisent à continuer, et nous on s'engage à ne pas mettre de musique."



Le président des forains de Faa'a souhaiterait pouvoir ouvrir les pāpio jusqu'à la fin de l'année, tous les week-ends et vacances scolaires. "Pour l'instant, le territoire accepte de mettre à notre disposition le terrain jusqu'au 31 octobre. Si j'arrive à trouver un accord avec les voisins et que le tavana nous autorise, on irait donc au 31 octobre, dans un premier temps." Les forains espèrent obtenir les autorisations la semaine prochaine, ils ne démonteront donc pas les manèges dans l'immédiat. "On espère rouvrir le vendredi 26 août. Quoi qu'il arrive, on ferme quinze jours", précise Stéphane Philipponneau.

Une fédération de forains Si les forains souhaitent pouvoir ouvrir plus longtemps en raison du manque à gagner engendré par l'ouverture tardive des pāpio et les mauvaises années précédentes liées à la Covid, ils sont plutôt satisfaits de cette saison. "Ce n'est pas trop mal, ce n'était pas l'euphorie non plus, mais on était quand même attendu par la population. Ce n'est pas une mauvaise saison", indique Stéphane Philipponneau. Cependant, ce dernier confie rencontrer régulièrement, comme ses collègues, des difficultés, notamment pour l'obtention de terrains où s'installer. C'est pourquoi les différentes associations de forains de Tahiti ont décidé de se rassembler afin de créer une fédération. "L'union fait la force, donc avec une fédération, on espère être reconnu au niveau du territoire." Les forains sont actuellement en discussion pour travailler sur les modalités de cette future fédération.

Rédigé par Anne-Laure Guffroy le Vendredi 12 Août 2022 à 18:15 | Lu 970 fois