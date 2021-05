A Tautira, la mobilisation retarde le dynamitage

Que pensez-vous du dynamitage des trois pierres de Tahua Reva à Tautira ?

“On est dans la énième destruction de notre patrimoine, cela ne gêne plus le gouvernement. Le pire c'est le mutisme plus ou moins inquiétant du ministre de la Culture Heremoana Maamaatuaiahutapu. Tahua Reva représente l'envol des âmes, de plus, c'est le site pour lequel Honoura, le guerrier légendaire de Tautira, est connu dans tout le Pacifique. La seule réponse que le Pays a, c'est de dire qu'on va sécuriser la route pour éviter que trois petits cailloux tombent du ciel. On ne peut pas dévier la route et gagner sur la mer et faire un détournement sur l'océan pour pouvoir sauvegarder cet espace ? En plus, le financement est de plus de 100 millions Fcfp juste pour trois cailloux ? Il y a un petit souci non ?”



Vous êtes allé lundi à la rencontre des habitants de Tautira ?

“En allant à la rencontre des défenseurs qui sont fiers de leur culture, de leur identité, de leur patrimoine historique, ils m'ont montré un chemin en contrebas qui longe cette colline pour pouvoir accéder à un projet de lotissement. Ce serait dramatique de permettre une installation hôtelière ainsi que des bungalows sur ce site patrimonial, historique. Je rappelle que huit pirogues dont Hokulea ne sont allées ni à Pira'e, ni à Faa'a ni à Papeete. Ils sont allés à Tautira, donc on est bien dans un site extraordinaire. Vous allez au Tuamotu, Australes, Hawaii tout le monde va vous parler de Honoura. Qu'est ce qu'on a comme attache par rapport à nos anciens guerriers, qui représentent l'identité d'une population ? La seule réponse c'est de dynamiter, c'est le monde à l'envers. On tourne en bourrique l'ensemble de la population par rapport à cette notion de sécurité. Et d'ailleurs, pourquoi avoir enlevé le filet de sécurité, il n'était pas au point, ou conforme aux dispositions de protection ?”



Le gouvernement met en avant la sécurité de la population, qu'en pensez-vous ?

“Il faut détourner la route, et sécuriser les éventuelles chutes de pierres avec les grandes barres de fer métalliques pour protéger nos rebords. Il y a tout un arsenal aujourd'hui qui permet d'assurer la sécurité mais il faut arrêter de prendre les habitants pour des moins que rien. La seule identité qui nous reste aujourd'hui, c'est cela qu'il faut sauvegarder et développer.”