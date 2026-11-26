

À Singapour, une mini-ville pour des robots nourris à l’IA et autonomes

Singapour, le 26 novembre 2026 - Lorsqu'un café est renversé dans un immeuble de bureaux situé au sein d'une enclave futuriste à Singapour, des caméras et des capteurs dotés d'intelligence artificielle le détectent et dépêchent immédiatement un robot de nettoyage.



Le robot sur roulettes reçoit un signal depuis un centre opérationnel, quitte sa station, emprunte seul un ascenseur jusqu'au huitième étage, y repère le café renversé et le nettoie, le tout sans intervention humaine. La démonstration se déroule au sein du Punggol Digital District (PDD), en périphérie de Singapour, où la cité-État mène des essais en conditions réelles de technologies susceptibles d'intégrer le quotidien.



Cette mini-ville développée par le gouvernement s'étend sur 50 hectares, soit à peu près la superficie de la Cité du Vatican. Le quartier “PDD” abrite actuellement huit entreprises et immeubles de bureaux, ainsi qu'un centre commercial, un campus universitaire et une station de métro. Un tel “banc d'essai en conditions réelles”, permettant aux entreprises de mener des expérimentations dans un environnement urbain, est une rareté à l'échelle mondiale, explique Tang Bing Wan, directeur du numérique et de la technologie chez JTC Corporation, organisme local gestionnaire d'espaces industriels. “Des entreprises qui touchent à la robotique, à la cybersécurité et même au secteur des services financiers” y sont installées et d'autres devraient les y rejoindre, ajoute-t-il.



Parmi les entreprises qui mènent des essais figure l'entreprise locale LionsBot: elle conçoit des flottes d'appareils de nettoyage destinés à ce qu'elle imagine comme étant “l’agent de propreté du futur”, qui n'aura plus besoin de tenir un balai. L'entreprise japonaise Panasonic y teste de son côté un système de communication partagé destiné à des robots de différents fabricants, en s'appuyant sur l'infrastructure numérique de PDD. Takeshi Ando, directeur général du centre d'innovation de Panasonic au sein de PDD, indique que des essais similaires menés au Japon avaient nécessité davantage de temps.



Le robot libère



Malgré la diminution de la population active, les résidents de Singapour attendent que leur environnement demeure propre, sûr et bien entretenu, souligne Ong Chen Hui, de l’Infocomm Media Development Authority. “La robotique constitue une véritable part de la solution” en prenant en charge des tâches routinières physiquement éprouvantes, ce qui libère les travailleurs pour des emplois exigeant “un jugement humain, de l'attention et des compétences”, ajoute-t-elle.



Une “plateforme numérique ouverte” à l'échelle du quartier, qui sera inauguré officiellement le mois prochain, coordonne les robots et relie différents sites, en recueillant des données provenant de milliers de caméras et de capteurs, allant de la température de l'air à la fréquentation piétonne. L'intelligence artificielle analyse les données, permettant au système, avec l'aide d'opérateurs humains, de réagir aux problèmes, d'anticiper les perturbations, ainsi que de réduire la consommation d'énergie et les déchets. Les mouvements des ascenseurs peuvent ainsi être réduits durant les périodes de faible affluence, tandis que les restaurants peuvent anticiper les heures de forte fréquentation afin d'ajuster leurs effectifs et la préparation des repas.



Cité vieillissante



Le quartier PDD compte probablement “la plus forte concentration de robots à Singapour, où ils peuvent circuler librement, car le site a été conçu” dans cette optique, explique James Tan, directeur au sein de GovTech, l'organisme public dédié aux technologies. On y trouve des robots conçus pour pallier la pénurie de main-d’œuvre dans cette cité-État vieillissante, dans des domaines tels que le nettoyage et la sécurité. Un robot capable de livrer des commandes de repas dans des bureaux est également en phase de test.



Amanda Lim, 34 ans, employée d’hôpital qui habite à proximité, confie que ses enfants adorent les robots. “Ils les poursuivent et jouent avec eux”, dit-elle, alors qu'elle se promène avec sa famille dans le centre commercial.



Malgré l'inquiétude croissante à l'échelle mondiale concernant les risques potentiels liés à l'intelligence artificielle, aucune des personnes interrogées sur place n'a exprimé d'inquiétude quant à la confidentialité des données ou les outils de surveillance. “Les robots restent des robots. Il appartient donc aux humains de déterminer quel degré de perfection cette technologie peut atteindre”, confie cependant Veronica Tan, une retraitée de 62 ans, qui veut donc rester prudente face à l'automatisation croissante.

Rédigé par AFP le Jeudi 26 Novembre 2026 à 15:55 | Lu 67 fois





