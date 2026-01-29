

A Shanghai, un gouffre en pleine rue après un effondrement sur un chantier

Shanghai, Chine | AFP | vendredi 12/02/2026 - Un énorme gouffre est visible vendredi sur un chantier en périphérie de Shanghai, a constaté un journaliste de l'AFP, au lendemain de la diffusion de vidéos virales semblant montrer un impressionnant effondrement au même endroit de la métropole chinoise.



Depuis un centre commercial voisin, l'AFP a pu observer les contours d’un vaste cratère situé sur un chantier lié à la construction d’une nouvelle ligne de métro, dont l'emplacement correspond à celui visible dans les vidéos partagées massivement sur les réseaux sociaux.



Des tronçons de route à proximité sont fermés et policiers et engins de chantier sont positionnés autour du gouffre.



Selon les autorités locales, aucune victime n'est à déplorer.



Les vidéos semblent montrer le sol s’affaisser soudainement, entraînant des barrières et autres cabanes de chantier dans le gouffre qui s'agrandit.



L’AFP n’a pas pu confirmer l’authenticité de ces vidéos, certains outils de vérification laissant penser qu’elles pourraient avoir été créées ou modifiées à l’aide d’intelligence artificielle (IA).



Selon des commerçants du quartier cités par des médias locaux, l'incident s'est produit jeudi matin en pleine heure de pointe.



Mais dès mercredi, l'entreprise publique en charge du chantier avait annoncé avoir détecté une fuite sur le site et avoir "immédiatement déclenché un plan d’urgence".



De tels effondrements de terrain ne sont pas rares en Chine : en 2020, un trou avait englouti un bus et des piétons dans le nord-ouest du pays, faisant neuf morts

le Vendredi 13 Février 2026






