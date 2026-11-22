

À Pirae, le centre multifonctionnel de Taaone se détaille, mais le McDo et l’emploi local font débat

Tahiti, le 22 novembre 2026 - Maître d’œuvre choisi, partenaires privés retenus, calendrier annoncé… Les avancées du projet de centre multifonctionnel du Taaone ont été présentées au dernier conseil municipal de Pirae dans une séance publique. Mais c’est sur l’arrivée d’un McDo près de l’hôpital et sur la promesse de 300 emplois locaux que les élus ont réagi.



Le centre multifonctionnel de Taaone, à Pirae, qui prendra place sur l’ancien site du Commandement supérieur des forces armées en Polynésie française (Comsup), prévoit d’accueillir un marché municipal, une maison pour tous, une annexe de la police municipale, des boutiques, un restaurant et des parkings. Coût du projet : environ plusieurs milliards de francs.

La première pierre est annoncée début 2028, l’inauguration en 2031. Une architecture à forte dimension culturelle, un traitement bioclimatique des bâtiments et le maintien d’une coulée verte : le projet se donne l’allure de nouveau centre urbain autour duquel la commune entend faire levier en valorisant son foncier par quatre lots en partenariat public-privé, loués en baux à construire de 70 ans, avec la promesse de 27 milliards de francs d’investissements privés et environ 150 millions de recettes annuelles en rendement locatif.



Le lot 1 (le parc Aorai Tini Hau) réunira hôtel, école hôtelière, logements et commerces. Le lot 3 prévoit un pôle santé de proximité et des logements. Le lot 4, l’ancien marché municipal, accueillera un commerce LS Proxy “nouvelle formule” et un restaurant McDonald’s. Seul le lot 2, la salle événementielle, reste vacant pour l’heure. L’appel à projets pour ce dernier sera relancé d’ici fin 2026.



Un McDonald's sera donc installé à proximité du pôle santé. Un projet, qualifié d'“antinomique” par Maiana Bambridge, membre du conseil municipal et présidente du Conseil économique, social, environnemental et culturel (Cesec). Plusieurs élus se sont aussi inquiétés de voir cette enseigne de fast-food s'implanter non loin du centre hospitalier, alors que l'obésité touche de plus en plus de familles. Un autre élu a demandé s'il n'était pas possible de choisir une autre enseigne, estimant que ni McDonald's, ni Burger King, ne favorise le bien-être des enfants.



300 emplois “réservés à Pirae”

Face à ce vent de contestation, le tāvana Yvonnick Raffin a répondu qu'il n'était plus possible de revenir en arrière. Un seul candidat ayant répondu à l'appel à projets, ouvert pendant quatre mois. Il a également rappelé que la liberté du commerce ne permettait pas à la commune d'imposer une autre enseigne.



Un autre élu a ajouté que McDonald’s, de même que Coca-Cola, est partenaire officiel des Jeux olympiques pour redorer son image, et que l’éducation à l’alimentation passe aussi par les parents et l’école.



Sur la concurrence avec les roulottes voisines proches du lycée, le maire a interrogé des roulottiers de Aorai Tini Hau. Réunis dans la salle du conseil municipal, les exploitants ont découvert les plans et perspectives du secteur, puis ont pu exprimer leurs attentes et leurs inquiétudes.



Si le nouveau maire tient au projet, c’est que les promoteurs annoncent 500 emplois pendant le chantier et 300 pérennes à l’exploitation, dont près de 100 sur le seul lot 4, entre le supermarché et le restaurant. Il l’affirme : “Ces 300 emplois reviennent à Pirae.” Une cellule de recrutement, avec job dating et formations, serait installée sur place.



Maiana Bambridge a mis en garde. À l’issue de six réunions d’audition au Cesec de partenaires sociaux, d’hôteliers et d’employeurs de personnel peu qualifié, elle constate que tous disent la même chose : “Ils ne trouvent pas de candidats localement et font venir des métropolitains, y compris pour des postes de barman ou d’assistant de restauration, alors que l’emploi local est censé être protégé.” Elle appelle à “être extrêmement prudent sur les annonces” et à identifier d’abord les habitants qui pourraient occuper ces postes avant de lancer la dynamique.



Derrière ces débats, la commune présente un centre-ville censé “rembourser sa propre dette”. Le tāvana assure que les loyers couvrent les annuités. Les excédents doivent permettre de réinvestir dans les écoles. Les principaux bailleurs de fonds doivent se présenter début décembre, et les baux à construire sont à finaliser d’ici la fin de cette année.







Rédigé par Violaine Broquet le Dimanche 22 Novembre 2026 à 16:18 | Lu 742 fois



