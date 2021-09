A Papara, rebelote sur les indemnités

De son côté, la tāvana de Papara Sonia Punua affirme que “depuis le mois de juin, on ne touche pas nos indemnités car il y a eu un recours”. Elle assure ensuite que cela n'est pas nouveau et s'étonne que “quand cela arrive avec “petite maman” (elle se surnomme ainsi, NDLR) ils s'interrogent pour savoir pourquoi ils n'ont pas aussi droit à ces indemnités”. “On n'a pas fait n'importe quoi”, ajoute-t-elle, soutenant ne pas travailler pour les indemnités mais pour le bien de la population.



“Il m'accuse de ne faire bénéficier que la majorité mais s'ils étaient à ma place ils auraient fait pareil”, affirme encore la tāvana de Papara.



Quant au remboursement des indemnités que les élus ont touché, Sonia Punua répond “nous avons travaillé pendant un an (...) et en disant cela il veut nous faire peur”. D'après nos informations, le total de ces indemnités par an est de plus de 19 millions.