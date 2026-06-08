

A New York, mariage imminent pour Taylor Swift et Travis Kelce

Tahiti le 2 juillet 2026. Plus que quelques heures avant le début des festivités XXL du mariage de la popstar Taylor Swift à New York: selon de nombreux médias, les premiers invités sont attendus pour un dîner à partir de 18h00 au Madison Square Garden.





La rumeur d'une union de la chanteuse et de la star du football américain Travis Kelce court depuis plusieurs semaines.

Elle n'a pas été confirmée officiellement et la porte-parole de l'intéressée n'a pas répondu à la sollicitation de l'AFP. Mais les préparatifs depuis plusieurs jours ne laissent plus de place au doute.



C'est le "secret le moins bien gardé du show-business", s'amuse la presse à mesure qu'elle en dévoile les détails.

Après le dîner de jeudi réunissant une centaine de convives, le couple doit se marier vendredi après-midi, rapportent la chaîne ABC ou encore le média people Page Six.



Selon la presse, de nombreuses célébrités (la chanteuse Selena Gomez, les mannequins Gigi Hadid et Cara Delevingne, l'actrice Zoë Kravitz...) figurent parmi les plus de mille invités.



Ceux-ci seraient soumis à des accords de confidentialité et privés de téléphone portable.



D'après Page Six, la chanteuse Stevie Nicks et le musicien country Tim McGraw se produiront lors d'une réception qui doit durer jusque tard dans la nuit de vendredi à samedi. Des prestations d'Ed Sheeran et de Paul McCartney ont aussi été évoquées.

Le coût de l'événement est, sans surprise, inconnu. La porte-parole de Taylor Swift, Tree Paine, a par ailleurs annoncé jeudi que le couple avait fait don de 26 millions de dollars à des ONG cette semaine, notamment à des banques alimentaires de New York et de Kansas City, où joue le futur marié.



Depuis le début de la semaine, le Madison Square Garden, célèbre salle de spectacles et arène sportive, reçoit livraison sur livraison, en préparation d'un événement privé.



Jeudi matin, plusieurs dizaines de journalistes et photographes observaient, sous une chaleur étouffante, les allées et venues devant l'entrée de service de l'enceinte.



Fan de la chanteuse, Lauren Greenberg, 30 ans et originaire de l'Ohio, est venue satisfaire sa curiosité.



"Je me trouve à New York pour une tout autre raison et, comme je savais que Taylor Swift se mariait, je voulais voir ce qui se passait autour du Madison Square Garden", raconte à l'AFP cette spécialiste de la santé mentale.



Après avoir vu essentiellement des "chariots élévateurs en train de décharger des camions", elle va continuer son chemin. "Si je vais sur Internet et que je vois qu'il y a toute une effervescence, je reviendrai probablement", ajoute-t-elle.



Ultra-mobilisé pour l'occasion, le New York Times a annoncé une présence policière renforcée. Des barrières ont été installées tout autour de la salle, en prévision de la fermeture de certaines des rues avoisinantes.

Rédigé par AFP le Jeudi 2 Juillet 2026 à 11:07 | Lu 75 fois





