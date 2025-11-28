

À Motu Uta, le site de Gaz de Tahiti “pleinement sécurisé”

Tahiti, le 5 décembre 2025 - Dans un dernier communiqué diffusé ce vendredi en début d'après-midi, l'entreprise Gaz de Tahiti indique que le site de sa nouvelle sphère de stockage de Motu Uta est “désormais pleinement sécurisé”.



Un peu plus de 24 heures après que trois ouvriers ont été blessés sur le chantier de construction de la nouvelle sphère de Gaz de Tahiti à Motu Uta dans la chute d'un grand volume de sable et de terre, l'entreprise indique dans un communiqué que le site “est désormais pleinement sécurisé”. Les contrôles réalisés tout au long de la matinée ont confirmé “l'absence de risque pour les salariés, les entreprises voisines et la zone portuaire”. Au regard de la “stabilisation complète de la situation”, Gaz de Tahiti met fin au plan d'opération interne (POI).



Dans un communiqué diffusé un peu plus tôt ce vendredi, Gaz de Tahiti avait indiqué que la deuxième partie du talus s'était détachée dans la nuit, “recouvrant les canalisations situées près de la sphère aérienne”, mais que les “contrôles et la mise en sécurité réalisées sur l'ensemble des zones sensibles” n'avaient révélé “aucune fuite de gaz”. Les trois ouvriers blessés ont quant à eux pu quitter le CHPF.

Rédigé par Garance Colbert le Vendredi 5 Décembre 2025 à 13:47 | Lu 287 fois



