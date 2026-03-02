

A Moorea, une belle participation au triathlon de Haapiti

Tahiti, le 3 mars 2026 - Le triathlon de Haapiti a eu lieu dimanche à Nuuroa. Jules Hotellier et Evanella Bertrand se sont imposés dans la course triathlon XS. Dans la course assimilée S, ce sont Natiméo Zijp et Manon Hotellier qui ont terminé à la première place.



Le club VSOP Moz Team, sous l’égide de la Fédération tahitienne de triathlon, a organisé dimanche le triathlon de Haapiti à Tiahura. L’épreuve a enregistré la participation d’une centaine d’athlètes. Deux grandes courses étaient au programme pour les hommes et les femmes, à savoir le triathlon XS et le triathlon assimilé S. Le format des courses était de type “ligue mondiale”. Les participants devaient parcourir 250 mètres de natation, 6 km à vélo et 1,25 km de course à pied. Ce parcours était à répéter trois fois pour le format S et deux fois pour le format XS.



Dans le triathlon XS, c’est Jules Hotellier, de Kona Tri Tahiti, qui s’impose chez les garçons avec un chronomètre de 47’14’'. Nuuroa Iro, de Marara Tri, et Mathis Garcia Primel, de Fei-Pi Triathlon, terminent respectivement deuxième et troisième. Chez les filles, Evanella Bertrand, de Tamarii Punaruu, l’emporte avec un temps de 53’58’’. Elle est suivie à la deuxième place par Naia Jocaille, de Kona Tri Tahiti, et à la troisième place par Melynda Meilhan, de Kona Tri Tahiti également. Dans le triathlon assimilé S, Natiméo Zijp, de Kona Tri Tahiti, termine premier chez les garçons après 1 heure et 16 minutes de course. Il devance à la deuxième place Pierre Marion, de La Moz Team, et à la troisième place Yoann Hotellier, de Kona Tri Tahiti.



La course féminine est remportée par Manon Hotellier, de Kona Tri Tahiti, qui réalise un chronomètre de 1 h 22’ 49’’. Quitterie Stephant, de Tamarii Punaruu, et Adelaide Treujou, de Kona Tri Tahiti, complètent le podium à la deuxième et à la troisième place.



Durant cette journée, des courses ont également été organisées pour les enfants. Dans le cross triathlon des 6 à 8 ans, Orirau Tanret (de Moorea) et Julia Mai Tetahaimaui, de Fei Pi Triathlon, s’imposent respectivement en catégorie masculine et féminine. Dans le cross triathlon des 9 à 11 ans, les vainqueurs sont Manea Guillou (de Marara Tri), chez les garçons, et Mohea Choune (de Fei Pi Triathlon), chez les filles.

Natiméo Zijp,

16 ans, gagnant du triathlon S masculin

“Je suis content de ma course”

“Au départ, je redoutais particulièrement Manea Vincenti, de Tamarii Punaruu. J’étais un peu dans sa ligne de mire. Au final, c’est passé. J’ai pu le rattraper à la course à pied au deuxième tour. Je suis content de ma course. Mon objectif était simplement de faire une bonne course et de donner tout ce que j’avais. Ma spécialité, maintenant, c’est vraiment le vélo. Je me suis mis à fond dedans. La natation, ce n’est plus trop ça, pour moi. Les prochains objectifs, ce ne sont pas vraiment des compétitions, mais plutôt de partir avec mon vélo pour de longues sorties de 2 à 3 jours en France avec mon père.”

Manon Hotellier,

16 ans, gagnante du triathlon S féminin

“La course a été dure au début”

“J’ai adoré la course. Le but, c’était simplement de pouvoir finir et de bien finir. C’était un peu évolutif dans le sens où, sur la première course à pied, il fallait que ce soit agréable au niveau cardiaque. Ensuite, il fallait accélérer petit à petit pour ne pas craquer dès le début. La course a été dure au début. Entre la relance, quand tu dois retourner dans l’eau, tu es un peu essoufflée par la course à pied. Dans l’eau, tu dois alors gérer ton souffle pour ne pas trop te sentir mal. Ce n’est pas évident. Je n’ai pas forcément d’objectif pour les prochaines compétitions. Je veux juste continuer à m’amuser dans l’effort.”



