À Moorea, lumière sur le monde du silence

Moorea, le 27 novembre 2021 - “Amener le public à découvrir les récifs coralliens comme il ne les a jamais vus”, c'était l'objectif du concours de photos Insolite Corail organisé par l'IRCP de juin à novembre. La remise des prix du a eu lieu jeudi au Fare Natura de Moorea. Les gagnants sont Antoine Scuiller, pour la catégorie expert, Gilles Siu, dans celle des amateurs, et enfin Lilly Anzai, pour le prix de l’espoir.



L'institut des récifs coralliens du Pacifique(IRCP), en partenariat notamment avec le Fare Natura, le Criobe, la CCISM et l’école de commerce de Tahiti avait organisé du 3 juin au 10 novembre dernier un concours de photos intitulé Insolite Corail. Les participants, répartis dans les catégories expert, amateur et espoir, devaient proposer au maximum trois photos insolites sur la faune et la flore sous-marine. Pas moins de 81 clichés ont été soumis par 28 photographes, le jury en a finalement sélectionné 15.



Lors de la remise des prix jeudi soir au Fare Natura, c’est Antoine Scuiller qui a reçu le premier prix en catégorie expert grâce à sa photo d’une crevette (pantonides ankeri) prise dans le lagon de Punaauia. “J’avais pris en photo une crevette sur un corail noir. Je la trouvais insolite puisqu’elle ressemblait à l'image de Jack avec le haricot magique. J’ai présenté ma photo sans trop de conviction. J’ai donc été surpris de remporter le concours !” a confié Antoine Scuiller. Yannick Chancerelle, décroche le deuxième prix avec une image de bénitiers des Tuamotu. Greg Fleurentin complète le trio de tête avec son cliché de reproduction d’un couple de nudibranches à Temae.

Dans la catégorie amateur, Gilles Siu, en présentant une image d’un corail champignon dans le lagon de Punaauia, gagne le premier prix. Amandine Bazont, qui avait pris une photo de poissons faucons, prend la deuxième place tandis que Sylvain Faissole, en proposant l'image d'une porcelaine, se contente de la troisième place. “Je suis assez souvent dans l’eau. De ce fait, j’ai des images insolites que les gens ne voient pas forcément souvent. Ma photo est celle d’un corail champignon qui bouge. J’ai eu un bon contraste avec le fond rouge, le corail vert, les tentacules vertes… Je suis surpris et content de mon prix, mais j’ai vu également de très belles photos à côté”, a réagi Gilles Siu. Enfin, dans la catégorie prix de l’espoir (pour les jeunes de moins de 20 ans), Lilly Anzai est sortie gagnante grâce à une image de poissons, appelés Chromis Viridis, prise à Pihaena.



“Ce concours est un succès. Ce qui a fait la différence, c’est l’oeil du photographe et la qualité artistique. Je remercie tous les participants. Tout le monde n’a pas été récompensé, mais c’est la participation des 28 photographes qui a rendu l’événement super”, explique Cécile Berthe, chargée de mission à l’IRCP. La population a l’occasion de découvrir les meilleures photos au Fare Natura jusqu'au 25 février prochain.



Rédigé par Toatane Rurua le Samedi 27 Novembre 2021 à 11:35 | Lu 143 fois