À Mahina, les écoles prêtes pour la rentrée

Tahiti, le 7 août 2025 – Alors que plus de 1 200 écoliers scolarisés en élémentaire vont faire leur rentrée dès la semaine prochaine à Mahina, la commune a profité des vacances pour “sécuriser” l'école de Fareroi et installer des climatiseurs dans celle de Hitimahana. À quelques mois des municipales, le maire, Damas Teuira, avance l'idée de reconstruire plusieurs écoles au “regard de la vétusté” de certains bâtiments.









À quelques jours de la rentrée scolaire, l'école élémentaire de Fareroi, située à Mahina, se prépare à accueillir les enfants après avoir subi une grande rénovation de ses locaux. Fin 2024, la façade de l'établissement – construit en 1976 – avait en effet commencé à s'effriter et des travaux de sécurisation ont donc été menés durant les vacances scolaires pour un montant total de 15 millions de francs. Ce budget a également permis l'installation d'un fare destiné à accueillir la salle des maîtres et le bureau du directeur de l'école.









Tel que l'explique le maire de Mahina, Damas Teuira, c'est après avoir commandé une étude auprès d'un cabinet nantais que la commune a décidé de lancer des travaux dans plusieurs écoles, et “notamment à Fareroi” : “Dans cette école, c'était urgent, il ne s'agissait pas que des plaques de béton se décrochent et tombent sur des enfants ou des enseignants”. Dans d'autres écoles, comme celle de Hitimahana, de plus “petits travaux” ont été effectués comme l'installation de climatiseurs.









L'éducation, “une priorité”









À quelques mois des élections municipales, le tāvana de Mahina met en avant son intérêt pour l'éducation : “Dans la logique de notre mandature, il fallait continuer à lancer un certain nombre de chantiers dans les écoles car l'éducation a toujours été l'une de nos priorités dans la commune. Il faut que les enfants aient accès à une éducation qui se déroule dans de bonnes conditions et il faut apporter tous les éléments nécessaires pour qu'ils réussissent leur scolarité.”









Dans un second temps, Damas Teuira annonce le lancement d'un schéma directeur portant sur la “reconstruction” des écoles de la commune sur les “huit prochaines années”. “Nous réfléchissons à une cité scolaire unique où l'on regroupe écoles maternelle et élémentaire en même temps. Ce n'est pas encore décidé mais l'idée, entre autres, serait de libérer du foncier comme dans le cas de l'école Fare va’a. C'est une école en bord de mer et lorsqu'il y a des alertes de submersion, c'est la première école qui est évacuée.”







