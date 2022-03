À Huahine, une expo en duo aux couleurs du lagon

Huahine, le 21 mars 2022 - Deux artistes de Huahine exposent actuellement à la Huahine pearl farm & pottery leurs nouvelles créations. Mataaiai Itchner est peintre et Peter Owen potier et céramiste. En symbiose artistique, ils présentent leur travail respectif dans un cadre enchanteur, au-dessus du lagon.



Mataaiai Itchner est peintre et Peter Owen potier et céramiste. Ensemble, ils exposent leurs toutes nouvelles créations à la Huahine pearl farm & pottery, qui a la particularité d'être au-dessus du lagon. Le vernissage s'est déroulé vendredi soir, sous la lumière de la pleine lune qui ajoutait une ambiance féérique à la présentation du travail des artistes, un accord parfait de matières et de couleurs. Les poteries ont aussi été décorées et confectionnées par plusieurs autres artistes, dont Tuhono, Manutea, Beco Holman, Clarita Teiho et Alfred Mai.

Depuis 2017, Mataaiai s’occupe d’organiser des expositions de collectifs d’artistes, afin de mettre en valeur le travail de peintres, sculpteurs ou céramistes. Ce duo d’exposition avec Peter, Mataaiai y pensait depuis deux ans, mais attendait le bon moment pour concrétiser ce projet artistique. C’est lors de la récente cérémonie en l'honneur de Bobby Holcomb, au fare pote de Maeva en décembre dernier, que les deux artistes se sont mis d’accord sur une exposition commune, qu’ils souhaitaient atypique.



Une expo à Tahiti



Une exposition collective d'artistes de Huahine, intitulée L’atelier de Huahine, aura lieu à la Maison de la culture, à Papeete, du 3 au 6 mai. Elle présentera le travail de Raymond Vigor, Jennifer Kuberman, Sophie Teururai, Peter Owen et Mataaiai Itchner. C’est la première fois qu’un collectif d’artistes de Huahine sera présent à Tahiti.



Pratique :

Exposition à la Huahine pearl farm and pottery, jusqu'au 25 mars.

Navette et entrée gratuite

Rédigé par Flora Loge le Lundi 21 Mars 2022 à 16:55 | Lu 153 fois