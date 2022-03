À Huahine, la vanille en or de Rupe

Huahine le 30 mars – Rupe Tuhei-Faahu s'est lancé dans la culture de la vanille il y a 20 ans sur ses terres de Haapu, à Huahine. Depuis, l'aventure l'a conduit jusqu'à Paris, au Salon de l'agriculture où il a décroché l'or en 2020. Il revient sur son parcours et ses projets dans un secteur en plein développement.



Pour Rupe Tuhei-Faahu, vaniculteur à Haapu, à Huahine, l'aventure de la vanille a commencé en 2002. Alors patron de sa propre société de construction, il a décidé de tout arrêter pour se consacrer exclusivement à la culture de la vanille, une fois la première production arrivée. Grâce à ses 17 ans d'expérience et de travail de longue haleine, en 2019, il a remporté la deuxième place au concours de la meilleure vanille de Polynésie à la Foire agricole de Vaitupa. Cette distinction lui a offert le privilège de bénéficier d’une remise pour l’inscription au Salon de l’agriculture de Paris et une réduction de 50% sur le billet d’avion pour s'y rendre.



Un rêve pour Rupe, et une occasion unique de promouvoir à l'international la vanille de Polynésie et de son île. Il s’envole donc pour la métropole pour tenter l’aventure du Salon de l’agriculture. L’objectif principal étant de se faire connaître auprès du grand public, mais aussi des professionnels de la restauration et distributeurs. En 2020, pour sa deuxième participation, à sa plus grande surprise, il décroche avec beaucoup d’émotion le graal : la médaille d’or au concours général agricole.



Une demande très forte



Rupé est confiant en l'avenir : "Le marché de la vanille a de belles années devant lui, car la demande est très forte. Elle peut être vendue sous plusieurs formes : en simple gousse pour la cuisine, en extrait, en poudre ou en cosmétique. Il y a beaucoup de dérivés. C’est pourquoi je souhaite agrandir ma plantation dès que je disposerai de plus de terres, prochainement. Je vise jusqu’à une tonne de vente de vanille à partager entre ma production et l’achat aux producteurs. J’exporte principalement en Europe et j'attends que l’Asie rouvre où j’ai des demandes."



Lors du dernier Salon de l’agriculture de Paris qui s'est tenu du 26 février au 6 mars, Rupe n'a pas décroché de médaille, mais a vendu sans difficulté ses 9 kg de vanille aux visiteurs. C'est toujours une grande fierté pour lui de représenter l’île de Huahine, dont il était le seul ambassadeur. Beaucoup d'agriculteurs ne peuvent malheureusement pas se permettre ce déplacement onéreux, qui représente un investissement d’environ 700 000 Fcfp.



Ouverture d'une formation



Actuellement, Huahine produit entre quatre et cinq tonnes de vanille brute par an où l'on compte une petite centaine de producteurs dont quatre réellement habilités à l'export à l'international. En effet, pour pouvoir exporter sa production, un brevet de préparateur est obligatoire. Ceci garantit un savoir-faire et une qualité optimale. Face à une demande toujours grandissante, une session de formation au brevet de préparateur sera ouverte en août à Huahine. Plus d'information auprès de l'EPIC vanille de Huahine au 40 68 87 98 ou [email protected]



