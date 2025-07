À Hiva Oa, une technique qui peut inspirer

Hiva Oa, le 18 juillet 2025 - Et si les travaux de potabilisation de l'eau à Hiva Oa permettaient à l’État de s'inspirer de ce qui est fait outre-mer pour venir en aide aux autres territoires ?



Jeudi, à l'occasion de la présentation de la future usine de traitement de l'eau à Hiva Oa, le ministre des Outremer, Manuel Valls, est apparu très concentré. Un intérêt soudainement interrompu par un "Marie, prend ses coordonnées". Le ministre venait alors de demander à sa collaboratrice de rester en contact avec le représentant de la Polynésienne des eaux qui venait de présenter l'unité portable de traitement de l'eau qui sera remplacé en décembre prochain par l'usine définitive. En riant, mais pas seulement, Manuel Valls expliquait alors vouloir récupérer ce conteneur tout équipé pour l'installer à Mayotte, durement frappée en mars dernier par un cyclone.



"La Polynésie est innovante dans bien des domaines", a repris le ministre après la démonstration. "Nous avons des problèmes d'eau partout aujourd'hui, sur tous les territoires ultramarins pour des raisons différentes. C'est vrai aux Antilles, c'est vrai à la Réunion qui a connu une période sèche qui n'était pas prévue sur une partie du territoire. Et bien sûr, à Mayotte où nous avons engagé des travaux très importants mais qui prendront effet dans deux ou trois ans. D'ici là, je regarde tout ce qui peut être utile en terme d'équipement assez rapides à mettre en œuvre, pas trop coûteux et qui permettent cette jointure entre une situation qui est difficile et des équipements finis." Une idée qui pourrait donc aider, si elle est techniquement possible dans les territoires concernés.



A Hiva Oa, le chantier, structuré en trois phases, comprend le développement du réseau d’adduction autour du site de captage de Vaioa, la construction d ’un nouveau réservoir communal et l ’activation de trois autres sites de production.



488 millions versés par l’État



Le financement de ce projet est notamment assuré par la Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux (DETR) pour un montant de près de 31,9 millions de francs versés par l’État.Le Contrat de Développement et de Transformation (CDT), qui prend en charge les travaux de potabilisation pour un montant total de 216 millions de francs, a quant à lui été conclu à parité égale entre l’État et le Pays.



À ce jour, huit projets prioritaires ont été financés, dont six relatifs à l’eau potable et deux aux déchets, pour un montant total de 977 millions de francs, avec une contribution de l’État s’élevant à 488 millions de francs.









Rédigé par Bertrand PREVOST le Vendredi 18 Juillet 2025 à 06:57 | Lu 402 fois