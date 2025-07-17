

A Hiva Oa, un pêcheur mordu par un requin

Tahiti, le 9 août 2025 - Un pêcheur a été mordu par un requin gris samedi matin à Hiva Oa alors qu'il venait de plonger du quai d'Atuona.



Nos confrères de P1ère ont rapporté qu'un pêcheur a été attaqué par un requin samedi matin à Hiva Oa alors qu'il venait de plonger du quai d'Atuona pour récupérer le téléphone d'un touriste. Toujours selon nos confrères, le pêcheur, mordu au pied, doit être évasané à Nuku Hiva pour subir une intervention chirurgicale.



Le 27 juillet dernier, un enfant de sept ans avait déjà été attaqué par un requin alors qu'il se baignait dans la baie de Taiohae à Nuku Hiva.

