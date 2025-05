A Hawaii, spectaculaires jets de lave du volcan Kilauea

Los Angeles, États-Unis | AFP | lundi 26/05/2025 - Jets de lave hauts de 300 mètres, coulées de magma... De spectaculaires images du volcan Kilauea à Hawaii (États-Unis), en éruption depuis fin décembre, ont été diffusées dans la nuit de dimanche à lundi par l'Institut américain de géophysique (USGS).



Le volcan, l'un des plus actifs au monde, a connu une vingtaine d'épisodes de jaillissements de lave depuis le 23 décembre, quand il est de nouveau entré en éruption.



L'épisode actuel, le 23e, a démarré dimanche après-midi à Hawaii "avec l'apparition de fontaines de laves", dont certaines atteignent 300 mètres de hauteur, d'après l'USGS. "Des coulées de lave couvrent le fond du cratère Halemaʻumaʻu."



L'institut diffuse sur le réseau social YouTube des vidéos en direct depuis trois caméras autour du volcan.



"La plupart des épisodes de jets de lave depuis le 23 décembre ont duré un jour ou moins avec des pauses entre deux épisodes d'au moins plusieurs jours", note l'USGS.



Ces éruptions s'accompagnent de niveaux élevés de dioxyde de carbone et de dioxyde de sulfure potentiellement dangereux pour la santé, avertit l'USGS.



Le Kilauea est resté en éruption de manière quasi continue depuis 1983. Il fait partie des six volcans actifs de Hawaii avec notamment le Mauna Loa, le plus gros au monde.



Plus petit que le Mauna Loa, il est pourtant plus actif et est un endroit très prisé des touristes pour ses éruptions de lave spectaculaires.