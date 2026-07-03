

À Hao, culture ancestrale et Fête nationale se mêlent

Hao, le 16 juillet 2026 - Après le traditionnel défilé de la Fête nationale dans les rues de Hao, les célébrations du 14-Juillet se sont poursuivies mardi sous le signe de la culture polynésienne. Comme le veut la tradition sur l'atoll, les habitants ont troqué leurs tenues de cérémonie pour les pareu afin de participer aux Tū’aro Mā'ohi, ces disciplines ancestrales qui occupent une place importante dans les festivités du 14-Juillet.



À Hao, mardi, la matinée avait débuté par le défilé officiel réunissant le RSMA, les associations, les élus et les habitants autour de la levée des couleurs, avant que les festivités du 14-Juillet ne se poursuivent sur les différents sites d'épreuves des Tū’aro Mā’ohi. Sur le lagon, plusieurs courses de va'a ont rythmé la journée, mais le programme est loin d'être terminé. Les regards sont désormais tournés vers le 18 juillet, date à laquelle se disputera la très attendue course de V1 hommes, véritable temps fort de la compétition. Les meilleurs rameurs de l'atoll s'y retrouveront pour des duels très attendus, avant la publication des classements définitifs.



Parmi les disciplines proposées mardi figurait le Patia Fa, l'épreuve traditionnelle de lancer de javelot. Son objectif est simple en apparence mais particulièrement exigeant : planter un javelot dans une noix de coco installée à 6,50 mètres de hauteur, à une distance de 15 mètres. Les concurrents disposent de cinq séries de lancers pour accumuler un maximum de points. Plus le javelot est planté haut dans la noix de coco, plus le score est important. En cas d'égalité, les participants sont départagés à la mort subite.



Précision et maîtrise technique



Une discipline qui demande autant de précision que de maîtrise technique. Distance, hauteur, trajectoire du lancer et force du vent doivent être parfaitement évaluées. Cette année, les concurrents ont dû composer avec un vent soutenu venu de l'ouest, rendant l'exercice encore plus délicat.



Dans les Tuamotu, ce sont naturellement les noix de coco qui servent à lester le ra'au, rappelant le lien étroit entre ces disciplines ancestrales et les ressources locales.



Ouverte à toutes les générations, l'épreuve a réuni quatre concurrents chez les hommes et six participantes chez les femmes.



Chez les hommes, Terupe Temahuki s'est imposé grâce à deux javelots plantés, totalisant quinze points. Il devance Temagi Teuhi, auteur d'un lancer à cinq points. La troisième place est revenue ex æquo à Taura Tairua et Tearikinui Teuhi.



Chez les femmes, Angélique Fuller remporte la victoire avec un lancer rapportant cinq points. Derrière elle, Anna Takotoui décroche la deuxième place après une mort subite face à Hawaiki Teriirere, finalement troisième.



Suite du programme le 18 juillet



Autre rendez-vous très attendu, le Timau Ra'au, l'épreuve des porteurs de fruits, a lui aussi été reporté au 18 juillet faute de temps. Les différentes compétitions inscrites au programme du 14-Juillet, notamment les courses de va'a, mobilisant les mêmes sportifs, il n'était pas possible de maintenir cette épreuve dans la même journée.



Si les premiers résultats des Tū'aro Mā'ohi sont désormais connus, les festivités sportives ne sont donc pas terminées. Le 18 juillet marquera l'ultime rendez-vous de cette édition avec la course reine en V1 hommes et le Timau Ra'au , deux épreuves particulièrement attendues par les habitants de Hao, qui viendront clôturer ces célébrations mêlant traditions, sport et esprit de communauté.







Rédigé par Teraumihi Tane le Jeudi 16 Juillet 2026 à 16:52 | Lu 599 fois



