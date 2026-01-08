

A Cannes, une lycéenne blesse au couteau un camarade après la diffusion d'une vidéo

Nice, France | AFP | vendredi 06/02/2026 -Une lycéenne de 15 ans a asséné quatre coups de couteau à un camarade de son âge, devant leur établissement à Cannes, en réaction à la diffusion d'une vidéo sur les réseaux sociaux, a annoncé vendredi le procureur de Grasse, Eric Camous.



Les faits se sont produits jeudi après-midi devant le lycée Carnot, un établissement cossu du centre-ville. L'élève blessé était toujours hospitalisé vendredi mais son pronostic vital n'est pas engagé.



Jeudi, police et pompiers avaient évoqué un blessé léger après quatre coups de couteau devant le lycée et un auteur présumé interpellé.



Vendredi, le procureur a précisé dans un communiqué que l'auteur présumé était une jeune fille de 15 ans, interpellée au domicile de sa mère peu après les faits.



"Des premiers éléments de l'enquête, il ressort que les faits feraient suite à un différend qui aurait pour origine la diffusion sur les réseaux sociaux d'une vidéo impliquant la mise en cause", a ajouté le procureur, sans plus de précision.



La jeune fille a été placée en garde à vue et l'enquête se poursuit en flagrance.



Cette semaine une nouvelle agression au couteau visant un enseignant a de nouveau posé la question de la violence à l'école et de l'intrusion des armes blanches. L'élève de 3e qui a poignardé sa professeure d'arts plastiques en classe à Sanary-sur-Mer (Var), la blessant très griévement, a été mis en examen jeudi et placé en détention provisoire.

