À Arue, la majorité ne veut pas se faire “voler sa victoire”

Tahiti le 09 mai 2022 - Les élus du Tavini et de Heiura-Les-Verts qui composent la majorité au sein du conseil municipal de Arue taclent l'attitude de leur tāvana Teura Iriti qui, selon eux, “n'ambitionne” rien de plus que “d'être à l'assemblée l'année prochaine”. “Elle ne va pas voler notre victoire”, ont réaffirmé lundi ces élus qui disent vouloir “continuer à servir” la population de Arue et faire en sorte que “tous les projets aboutissent”.



Trois semaines après l'annonce, dans nos colonnes, du rapprochement de Teura Iriti avec le Tapura et surtout des conséquences délicates de cette union sur l'équipe municipale à Arue, les élus Tavini et Heiura-Les Verts de Arue ont convié les médias lundi matin pour une conférence de presse. Pour rappel, lors des dernières municipales à Arue, cette liste d'union, composée du Tahoera'a, du Tavini et de Heiura-Les Verts avait obtenu 29 sièges sur 33 au conseil municipal. Soit 13 pour le parti orange, 13 pour le parti bleu ciel, et trois pour le parti vert. La minorité a quant à elle obtenu quatre sièges, dont trois pour le Tapura et une pour Ia ora o Arue de Tepuanui Snow.

“Comment peut-on travailler en toute confiance” Le secrétaire général de Heiura-Les Verts, Jacky Bryant, a rappelé que “le troisième tour” de ces municipales, après l'annulation du premier scrutin par le Conseil d'État, avait créé “la surprise” avec 71% de suffrages obtenus par la liste d'union Arue ia Papaoa. Une joie à la hauteur de la déception née de la décision de Teura Iriti de rejoindre la majorité. “On a cru qu'elle était la personne la plus appropriée et on avait laissé l'espoir”. La crainte de Jacky Bryant ? Que les électeurs en concluent que “l'on est tous pourris, qu'on se ressemble tous”. Il explique que Teura Iriti a donné les raisons pour lesquelles elle rejoignait le Tapura. D'abord, parce qu'elle considère que ce glissement vers le parti rouge et blanc ne va pas altérer les relations entre élus de la majorité, ensuite parce qu'elle “n'a plus de parti” et que “son niveau d'actions pour la commune en tant que non-inscrite ou dans la minorité” serait “inefficace”. Teura Iriti qui a également affirmé que son siège assuré pour les prochaines territoriales serait un “gage d'avantages pour la commune”. Des explications balayées par les élus Tavini et Heiura-Les Verts, qui rappellent avoir fait campagne contre l'immobilisme de Philip Schyle qui était pourtant dans la majorité Tapura.



Pour autant, pas question pour les élus Tavini et Heiura-Les Verts “d'aller ailleurs et de se mettre dans une minorité”. Ils iront jusqu'au bout de leur mandat et assumeront les “responsabilités” que les électeurs leur ont confiées. Et ceci, même si des doutes resteront nécessairement en suspens après cet épisode. “Comment peut-on travailler en toute confiance avec quelqu'un qui nous met dans une position vraiment délicate, c'est compliqué”. Des qui élus affirment avoir été trompés “deux fois”, d'abord en faisant campagne auprès de la population pour Teura Iriti et ensuite en l'élisant au fauteuil de maire au sein du conseil municipal une fois les élections passées. “On va continuer à servir notre population (...). On va faire ce qu'il faut pour que tous les projets aboutissent”, assure Yolande Bennett, proche de Teura Iriti déclarée inéligible en novembre dernier dans l'affaire des procurations à Arue. “Aujourd'hui tout est cassé”, déplore l'élue déchue. “On ne fait pas ça avec les personnes avec qui on a travaillé. Cela manque de transparence dans le discours qui est tenu”

“Uniquement pour un siège et les indemnités” Pour le troisième adjoint de Arue, Jacky Bryant, la raison de ce ralliement au Tapura ne tient d'ailleurs qu'à la volonté individuelle de Teura Iriti de sauver son siège à Tarahoi. “Les indemnités à l'assemblée ne sont pas négligeables”, tacle le leader écologiste qui estime que ce “genre d'attitude pose problème”. Quant à l'argument selon lequel “être dans l'opposition n'est pas très rentable”, Jacky Bryant y oppose le travail avec Pirae sur l'assainissement, ou encore plusieurs dossiers de la commune déjà bien suivis par le gouvernement. Selon lui, l'explication de Teura Iriti selon laquelle “cela ira mieux dans une majorité” –qui a des chances de remporter les prochaines territoriales qui plus est– reste “assez surprenante” de la part d'une élue qui “connait bien les rouages des institutions”.



Quoiqu'il en soit, les élus de la majorité se disent conscients qu'ils ne “ne pourront pas défaire le maire de son poste” : “Elle peut se retrouver en minorité mais sera toujours maire.” Une équipe municipale qui rappelle d'ailleurs que la tāvana ne pourra pas forcément compter sur la minorité Tapura au conseil municipal.

Rédigé par Vaite Urarii Pambrun le Lundi 9 Mai 2022 à 16:55