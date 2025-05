A 99 ans, David Attenborough sort un nouveau film sur les océans

Londres, Royaume-Uni | AFP | mardi 06/05/2025 - Le Britannique David Attenborough, célèbre pour ses documentaires sur les animaux et l'environnement, présente mardi à Londres en avant-première son nouveau film "Ocean", qui sortira jeudi, le jour de ses 99 ans, et dans lequel il dénonce les méthodes de la pêche industrielle.



Pendant des décennies, le naturaliste britannique a parcouru la planète vêtu d'un pantalon beige et d'une chemise bleue, ramenant des images souvent inédites de jungles, de déserts et d'océans.



Sa série "Life on Earth" (La vie sur Terre), sortie en 1979, a été vue par 500 millions de personnes dans le monde.



S'il ne voyage plus aux quatre coins du monde, il continue de présenter des documentaires avec son ton feutré et sa voix reconnaissable entre toutes.



Dans son nouveau film, il s'inquiète de l'état des océans et dénonce les méthodes de la pêche industrielle.



"Après avoir passé ma vie à filmer la nature, je comprends maintenant que l'endroit le plus important sur Terre n'est pas la terre", dit-il dans la bande-annonce de son nouveau film. "Nous devons ouvrir les yeux sur ce qui se passe sous les vagues".



Il dresse un tableau très noir. "Nous avons vidé la vie de nos océans", poursuit-il. Mais "si nous sauvons la mer, nous sauvons notre monde".



Le film sortira en salle jeudi au Royaume-Uni, puis début juin sur National Geographic et Disney+.



A l'occasion des 99 ans de David Attenborough, le quotidien britannique The Guardian a demandé à 99 personnalités d'expliquer en quelques mots ce qu'il représente.



"Je sais, pour avoir regardé les émissions de David, que nos écosystèmes sont tous interconnectés et que si un seul pays fait ce qu'il faut mais pas les autres, nous ne résoudrons pas le problème", a témoigné l'ancien président américain Barack Obama.



Pour la chanteuse Billie Eilish, il est "un trésor vivant". "L'amour et la connaissance profonde de David Attenborough pour notre planète et le règne animal font ressortir la curiosité enfantine qui sommeille en chacun de nous", a-t-elle ajouté.