

A 65 ans, Antonio Banderas ne veut pas prendre sa retraite

Madrid, Espagne | AFP | dimanche 10/08/2025 - La star espagnole Antonio Banderas a déclaré dans une interview publiée dimanche, le jour de son 65e anniversaire, qu'il n'avait aucune intention de prendre sa retraite.



"Quand j'avais 20 ans, je pensais que les personnes âgées de 65 ans marchaient avec une canne", a déclaré le comédien connu pour ses rôles dans "Le masque de Zorro", "Desperado" et "Philadelphia".



"Autrefois, à 65 ans, on prenait sa retraite à 65 ans. Plus maintenant - maintenant c'est plus tard", a-t-il ajouté dans une interview accordée au quotidien El País.



"Peut-être que je fais des choses que je ne devrais pas faire" a ajouté la star espagnole, qui a subi une crise cardiaque en 2017. "Mais les docteurs disent que je vais bien, que je peux faire tout ce que je veux".



L'acteur a confié avoir récemment commencé des cours de musique et s'être acheté un piano. "Je crois que je fais partie de ces personnes qui meurent si elles s'arrêtent. Je fais un métier que j'aime : c'est la chance de ma vie".



Antonio Banderas, qui a commencé à jouer au début des années 1980, continue de gérer le théâtre qu'il a ouvert en 2019 dans sa ville natale de Málaga, dans le sud de l'Espagne.



Il a passé une partie de son été à Boston sur le tournage du biopic sur le légendaire chef américain Anthony Bourdain, intitulé "Tony", avant de rejoindre les îles Canaries pour travailler sur un thriller, "Above and Below".

