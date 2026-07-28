

À 54 ans, Kelly Slater remporte un nouveau duel de légende

Tahiti, le 10 août 2026 - L'Américain Kelly Slater a décroché sa place en huitièmes de finale, ce lundi, grâce à sa victoire spectaculaire contre le Brésilien Gabriel Medina. Le "king", sacré 11 fois champion du monde et vainqueur déjà 5 fois à Teahupo'o, a signé un score de plus de 19 points et défiera le tenant du titre Jack Robinson au prochain tour.





Le remake de la finale 2014 a tourné cette fois à l'avantage de Kelly Slater. L'Américain s'est imposé face au triple champion du monde Gabriel Medina, ce lundi, au deuxième tour de la Tahiti Pro à Teahupo'o. Le quinquagénaire a réalisé une nouvelle prestation XXL en signant deux tubes notés au-dessus de 9 points pour obtenir un total de 19.06.



Le Brésilien, double vainqueur à Teahupo'o, a tenté de résister, mais échoue avec un score de 16.10. Insuffisant face au "Goat" du surf. Kelly Slater, qui dispute peut-être sa dernière compétition au Fenua, devra se défaire du tenant du titre australien Jack Robinson, vainqueur de son compatriote Callum Robson, en huitièmes de finale.

Rédigé par Valentin Fleury le Lundi 10 Août 2026 à 14:42 | Lu 694 fois



