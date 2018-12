97 repas distribués mardi soir aux plus démunis

PAPEETE, le 19 décembre 2018. Dans la soirée de mardi, la ministre de la Famille et des Solidarités, Isabelle Sachet, accompagnée de quelques membres de son cabinet, a distribué des repas à des SDF, avec le Père Christophe et des bénévoles de l’association « Te Vaiete ».



De 18 à 21 heures, elle a été aux premières loges de la réalisation des plats, avant de partir en camion sur une zone étendue entre Faa’a et Arue. Au cours de cette maraude, 97 repas ont ainsi pu être remis aux plus démunis, notamment avec la contribution de particuliers généreux qui ont fait don de 47 barquettes, lesquelles ont été gracieusement ajoutées à celles de « Te Vaiete » pour le plus grand bonheur du public.