940 athlètes réunis à la Taputapuātea Cup Event

Raiatea, le 25 septembre 2023 - Plus de 940 athlètes se sont affrontés la semaine dernière à Raiatea lors de la Taputapuātea Cup Event, avec au programme des épreuves, du futsal, du taekwondo, du volley, du va’a, du football et de la pétanque.



940 jeunes sportifs répartis en 38 équipes, dont 750 provenant de Taha’a, Bora Bora, Huahine, Moorea et Tahiti, ont fait le déplacement à Raiatea pour les compétitions du Taputapuātea Cup Event du 16 au 22 septembre derniers. Une véritable démonstration de l'unité du monde sportif polynésien. L’événement, organisé par Gérald Lachaux et Poerava Roopinia, présidente de l’association Tamarii no Taputapuātea Football club, s'est déroulée la semaine dernière à Raiatea.



Le Futsal et le Volley Ball, disciplines phares, ont cette année été accompagnés par le Football U13, le Va’a, la pétanque et le taekwondo. Les installations du stade de Uturoa, de la salle omnisport de Taputapuātea et les places alentours (Faifaipua, Puanoa), ont été le théâtre de ces diverses épreuves. Ce fut un véritable festival d'effort et de détermination, où chaque équipe a démontré un engagement sans faille.



La délégation de Punaruu a prouvé une fois de plus sa fidélité en participant pour la quatrième fois. Tefana, également, a fait preuve d'un engagement constant, soulignant l'attachement de ces équipes à cet événement unique.



Côté résultats, on note quelques belles performances en futsal. Du samedi 16 au samedi 23 septembre, les salles omnisports de Raiatea ont vibré au rythme du futsal, accueillant 15 équipes déterminées. Côté féminin, c'est l'équipe Toahine de Huahine qui a pris la première place du podium, suivie de près par Faaroa Hine en deuxième position et Hauputu Hine en troisième. Chez les hommes, l'équipe Temauri Vallée de Tahiti a su imposer sa domination, se hissant fièrement en tête du classement devant United Family de Raiatea, en deuxième place, tandis que Tuauru a complété le podium avec brio.

Punaruu domine au volleyball La compétition de volleyball, inscrite au calendrier de la fédération tahitienne, a offert un très beau spectacle au public sur trois journées intenses, du samedi 16 au mercredi 20 septembre, avec les finales disputées le jeudi 21. Au total, 22 équipes ont rivalisé dans quatre catégories.



Dans la catégorie des Minimes, Puna s'est hissée au sommet, devant Opoa. Chez les Cadets, l'équipe de Tefana s’est imposée, laissant Bora et Puna se disputer les places suivantes sur le podium.



Côté féminin, dans la catégorie Open, Tuaro Rau de Taha’a a marqué les esprits en prenant la première place, tandis qu'Irivai et Opoa ont complété le classement. Pour les Hommes en Open, Punaruu a dominé 3 sets à 0 l’équipe de Puna. Taha’a complète le podium.



Dans la catégorie Elite, les femmes de Tefana ont prouvé leur supériorité, talonnées par Opoa et Punaruu. Chez les hommes, Punaruu a réitéré sa performance pour la deuxième année consécutive, en battant Bora en finale 3 à 1. Opoa terminant troisième.



À noter aussi le bon résultat des jeunes de l’AS Tefana en Foot U13. Dans l'effervescence de la semaine de matchs du 17 au 22 septembre, cinq équipes de foot U13 se sont affrontées. L'AS Tefana a brillé en finale, écrasant l'AS Central Sport avec un score de 3 à 0. L’équipe de Samine, quant à elle, a assuré la troisième place sur le podium.

15 clubs en lice au Taekwondo La Coupe Raromata'i de Taekwondo a une fois de plus marqué les esprits. Intégrée cette année dans le Taputapuātea Cup Event, elle s'est tenue dimanche 17 septembre dernier et a été le théâtre de très beaux combats.

Plus de 130 athlètes, provenant de 15 clubs différents ont répondu à l'appel. Deux clubs de Moorea étaient également de la partie. Chez les femmes, Havai’i Brothers-Teriipaia du club de Taputapuātea Taekwondo et chez les hommes Tevaitau Temauri du club de Nahiti, tous les deux en catégorie -28kg, se sont distingués comme les meilleurs combattants de la journée.



On retrouve également leurs clubs sur le podium des clubs, Nahiti Taekwondo montant sur la première marche avec 13 médailles d’or, quatre d’argent et deux de bronze. Tahitian Martial Spirit et Taputapuātea Taekwondo complète ce podium.



La Fédération Polynésia Taekwondo a aussi profité de ce déplacement pour réaliser pendant toute la semaine dernière un entraînement à la pré-sélection pour les Jeux du Pacifique qui se dérouleront en novembre aux îles Salomon.

Va’a : ça a bien glissé à Taputapuātea Le rendez-vous sportif a également mis beaucoup d’effervescence sur le plan d’eau de Taputapuātea avec les épreuves de va’a. Elles se sont tenues le samedi 16 pour les V1 et le dimanche 17 pour les V6. En partenariat avec le District va’a de Raiatea, l'événement s'est déroulé avec des parcours variés selon les catégories.



Les podiums ont révélé de belles performances. Ainsi, en V1 Manutea Pelou s’est imposée chez les cadets, Maite Ariihohoa, chez les séniors Femmes, Nathalie Pelou, chez les dames en catégorie Vétérans. Chez les hommes, Brian Ah Min s’est imposé en V1 chez les sénoirs et Tyron Hart, chez les vétérans. Du côté du V6, c’est l’équipage Hava’i qui a gagné chez les femmes, tandis que Hava’i A prenait le dessus chez les vétérans hommes et Tumara’a va’a chez les sénoirs. Chaque catégorie a offert un beau spectacle, mettant en avant la détermination, la technique et l'esprit d'équipe.



Le Taputapuātea Cup Event s’est également joué à la pétanque. Les dimanche 17 et lundi 18 septembre, le boulodrome a accueilli une compétition en doublette avec 32 équipes masculines et 16 équipes féminines dans une ambiance joviale mais concentrée.

Élodie Tefaataumarama, Toahine Family, vainqueur au futsal féminin “Notre équipe de futsal existe depuis 9 ans déjà. C’est une première expérience pour nous de venir sur cet événement. On est déjà descendu il y a quelques années à Raiatea pour les ‘Aito Raromatai, et on est aussi allés à Tahiti pour le festival des îles. C’est super de pouvoir jouer contre d’autres équipes, ça nous apporte plus d’expériences. Pour cette rencontre, on s’est bien entrainé au moins une fois par semaine. On a dû lever des fonds pour payer notre déplacement et tout ce qui va avec. La finale était intense, on a donné ce qu’on pouvait. En face, elles se sont bien battues. On a eu du mal en première mi-temps. Mais on est très contentes de pouvoir rentrer chez nous avec la victoire. C’est bien de commencer avec une victoire avant le début de notre championnat à Huahine qui commencera en Octobre.”

En marge des compétitions En plus des disciplines, le touch rugby, animé par le Tupa Club, a permis de faire découvrir les rudiments de ce sport, dimanche 17 septembre. Mardi 19, des stands d'information ont été mis en place, réunissant différents services du Pays pour créer un espace de partage et d'information au service de tous. Quelques initiations et événements ont malheureusement dû être annulés en raison des conditions météorologiques défavorables, notamment la petite finale de football, en raison d'un terrain devenu impraticable.



Un impressionnant travail logistique a été déployé pour accueillir, loger et nourrir les athlètes, avec la participation de l’Institut de la jeunesse et des sports (IJSPF) qui a fourni les matelas, et le navire Vaeara’i qui a apporté une aide précieuse pour le fret. Le logement a été assuré avec le soutien de la commune, qui a mis à disposition les salles de classes du collège de Faaroa et du lycée Tuteao a Vaiho.



La première édition de cet événement sportif a eu lieu en 2018 sous le nom de TNT Futsal Cup. Le rendez-vous sportif s'est élargi en 2019 avec l'ajout du volleyball, pour devenir la TNT Cup. Malgré les difficultés liées à la pandémie, l'événement a été relancé en 2022 sous le nom de Taputapuātea Cup Event, avec l'ambition d'internationaliser cette manifestation sportive. “On est à Taputapuātea, c’est le pū, donc on voulait faire revenir les cousins du Pacifique chez eux. C’est pour ça que le slogan est ‘A ho’i mai i Taputapuātea’, pour qu’il y ait un retour aux sources de nos cousins du Pacifique et que l’on puisse renforcer les échanges avec eux grâce au sport”, explique Gérald Lachaux. L’année prochaine devraient d’ailleurs voir la participation d’équipes internationales, avec l’intégration de l’athlétisme et de la natation. À ce sujet, l’organisateur explique : “On est en contact avec les fédérations pour intégrer ces disciplines porteuses de médailles, dans l’optique des prochains jeux du Pacifique [de 2027] qui se feront chez nous.”

Rédigé par V.Leroi le Lundi 25 Septembre 2023 à 14:19 | Lu 285 fois