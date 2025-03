90 ambassadrices à la présidence

Une délégation de 90 femmes des archipels a été reçue à la présidence pour une visite suivie d'un temps d'échanges avec les membres du gouvernement, samedi midi, dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes.





Ambassadrices de leurs îles, elles ont bénéficié d’une visite guidée assurée par les agents de la cellule du protocole, qui les a plongées dans les coulisses du pouvoir, “là où tout se passe”, du salon d’honneur à la salle de presse, en passant par la salle à manger ; des pièces chargées de références historiques et culturelles. Aux micros des officiels, les questions ne se sont pas fait attendre, la plupart des hôtes découvrant les lieux pour la première fois.

Visite et échanges

C’était le cas pour Paai Tiare, membre du conseil municipal de Rangiroa : “C’est un honneur ! J’ai pu m’asseoir autour de la table où toutes les rencontres importantes pour le Pays se passent. On va profiter d’être ici pour faire remonter certaines doléances : il faut valoriser davantage les femmes et ne pas oublier les îles, où elles sont souvent très polyvalentes”.



Sur le perron, la délégation a retrouvé le gouvernement au complet, en marge du conseil des ministres. Chants, danses et présents artisanaux ont été offerts aux représentants de l’exécutif en commençant par un haka des Marquises. “C’est un bonheur de recevoir toutes ces femmes plus magnifiques les unes que les autres, venues de tous nos archipels”, nous a confié le président de la Polynésie française, Moetai Brotherson, juste après s’être adressé à ses invitées. “Je leur ai dit de manière un peu paradoxale que mon rêve, un jour, ce serait qu’on n’ait plus besoin de célébrer le 8-Mars. Cette journée mondiale pour se rappeler des droits des femmes, si elle revient chaque année, c’est parce que l’égalité entre les hommes et les femmes n’est pas encore une réalité dans nos sociétés. J’en profite pour rappeler à tous les hommes, les papas, les maris et les fils, qu’on est tous venus au monde grâce à une femme. Il ne faut jamais l’oublier !”



Les échanges se sont poursuivis autour d’un repas-cocktail. L’occasion pour les 90 femmes présentes d’échanger librement et en direct avec les ministres et le président.





