80 ans du ralliement : Le groupe de Mamao

Le Groupe de Mamao va rapidement compter dans ses rangs de nouvelles recrues qui, tous les soirs, empruntent la sombre ruelle de Mamao, à l’abri des regards indiscrets, pour échanger sur les informations recueillies et prendre des décisions et mesures correspondantes.

Ainsi, les deux autres membres du conseil privé, Édouard Ahnne et Georges Lagarde adhèrent à leur tour au Groupe de Mamao. Puis ils sont rejoints par le grand chef de Papenoo, Teriieroo a Teriierooiterai, par le chef de Katiu, Tehema Winchester, Teriitauairohotu Mataitai, chef de Afareaitu et de Maraetefau, par Loulou Spitz, par Tony Bambridge mais aussi Andréa de Balmann. Le père de cette dernière dirige la Compagnie française des phosphates, à Makatea. Et c’est là qu’elle est née un 24 avril 1913. Depuis 1939, Andréa de Balmann exerce comme première doctoresse tahitienne.

Enfin, les rangs du Groupe de Mamao se compléteront des recrues de Marcel Sénac comme Tetuahitiaa Colombel et Francis Sanford, chef de poste administratif aux îles Gambier. Jean Gilbert gagne pour sa part à leur cause ses élèves pilotes comme Peter Royce Challier, Joseph Pommier et Julien Allain.

La promulgation de la loi du 13 août 1940 portant interdiction des sociétés secrètes accélère la mesure de leur mouvement par la création le 27 août 1940 du Comité de la France libre en réponse au Comité des Français d’Océanie favorable au Maréchal créé le 10 août 1940.



Le Groupe de Mamao, en prenant visage institutionnel, se renforce avec notamment Georges Bambridge, le maire de Papeete, Tony Bambridge, le photographe Max Bopp du Pont, Etienne Davio, le contremaître François Ménard, Marcel Frogier, Élie Juventin, Alfred Poroi, Terii a Tepa et Pouvanaa a O’opa. Jean Brunet, membre fonctionnaire du conseil privé et Robert Charron, le président de la ligue des droits de l’Homme rejoignent ce groupe d’activistes, de même que Robert Delage, le chef du Service de l’enseignement, Henri Lemonnier, administrateur des colonies, Philibert Montaron, le Docteur Serge Rabinovitch, président de la Chambre d’agriculture et Isaac Walker.



Autour d’Étienne Davio et de François Ménard se trouvent aussi le dentiste Jean Lavigne, Jean Malardé et surtout Jourde, chef syndicaliste à bord du navire Ville d’Amiens qui est à quai à Papeete, et qui va fournir au groupe de Mamao une force armée avec son équipage. Ce renfort providentiel de marins se faisait appeler « les Bleus », à cause de la couleur de leurs salopettes. Mais, à Papeete ils sont surtout désignés comme « les Noirs du Ville d’Amiens » par la population : beaucoup d’entre eux sont Sénégalais. Depuis l’armistice, le paquebot des Messageries maritimes est immobilisé dans le port de Papeete.