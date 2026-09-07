

77 cigarettes électroniques au cannabis découvertes à Faa'a.

Tahiti le 5 octobre 2026. Nouvelle saisie ce week-end à l'aéroport de Tahiti Faa'a.



Le 28 septembre dernier, à l’arrivée d’un vol en provenance des États-Unis, les gendarmes ont procédé au contrôle d’un couple à l’aéroport international de Faa’a, sous l’autorité du procureur de la République de Papeete.

Dissimulées sous leurs vêtements, 77 cigarettes électroniques contenant du cannabis ont été découvertes lors de la fouille.



Entendus par les enquêteurs, les deux intéressés ont reconnu les faits. Ils seront prochainement convoqués devant la justice.



Rédigé par Bertrand PREVOST le Lundi 5 Octobre 2026 à 12:37 | Lu 263 fois



