

689 millions pour soutenir les projets communaux

Tahiti, le 1er octobre 2026 - Le haut-commissaire de la République en Polynésie française a présidé cette semaine la commission des élus de la Dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR). Outre des représentants de l’État, cette instance réunit cinq maires et deux présidents de groupements de communes, nouvellement élus à la suite du renouvellement des conseils municipaux. Elle associe également les parlementaires du territoire.





La DETR est une subvention de l’État attribuée aux communes et communautés de communes, visant à soutenir la réalisation d’investissements selon des taux d’intervention allant de 20 % à 80 % du montant hors taxes de la dépense. Les catégories d’opérations pouvant faire l’objet d’une subvention au titre de la DETR sont déterminées localement en association avec les membres de la commission des élus DETR.



La liste des opérations à subventionner ainsi que le montant de l’aide de l’État attribuée aux collectivités bénéficiaires pour l’exercice 2026 ont été présentés aux membres de la commission des élus DETR.



Cette année, 84 opérations ont été programmées pour des projets relatifs au domaine public communal (bâtiments communaux, voirie…), au développement des services publics environnementaux (eau potable et déchets), aux équipements de sécurité incendie ou encore à l’acquisition de moyens de transport spécialisés et d’engins de chantier.



Parmi les projets co-financés figurent l’acquisition d'un broyeur de végétaux pour la commune de Rurutu (5,1 millions de francs), des travaux de construction des escaliers et amélioration de l'hôtel de ville de Afaahiti (61,6 millions de francs), l’acquisition d'un véhicule de secours et d’assistance aux victimes pour la commune de Bora Bora (28,2 millions de francs), l’acquisition de sept réservoirs d'eau de 100 m3 pour la commune de Anaa pour les atolls de Anaa et de Faaite (25,6 millions de francs) ou encore l’études d'avant-projet pour la construction du futur siège de la Codim à Hiva Oa (37,6 millions de francs).

Rédigé par D'après communiqué le Jeudi 1 Octobre 2026 à 18:04 | Lu 188 fois



