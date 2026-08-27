

60 lycéens rejoignent le dispositif Volontaires Jeunes Cadets

Tahiti, le 11 septembre 2026 - Le lancement de la sixième promotion du dispositif Volontaires Jeunes Cadets (VJC) a été officialisé vendredi dans l’enceinte du régiment du service militaire adapté de Polynésie française (RSMA-Pf).





Cette nouvelle promotion accueille 60 jeunes lycéens, de 16 à 18 ans, issus de six établissements scolaires : lycée professionnel de Mahina, lycée du Diadème, lycée professionnel de Faa’a, lycée de Papara, lycée Paul Gauguin et l’école hôtelière de Punaauia.



Le Chef de corps du RSMA-Pf, le Colonel Guillaume Nicloux, a tenu à souligner que “le dispositif des Volontaires Jeunes Cadets est une opportunité pour les lycéens du territoire polynésien” qui “vise à aider la jeunesse en situation de persévérance scolaire, à leur redonner confiance et à les remobiliser dans la poursuite de leurs études”.



L’objectif affiché est d’accompagner et remobiliser ces lycéens dans la poursuite de leur scolarité. Concrètement, ce dispositif aide les lycéens en difficulté, souvent internes venus des îles, à réussir leur scolarité grâce à un “projet collectif citoyen” constitué de trois grands axes : une sensibilisation à la citoyenneté et au civisme, le développement de compétences individuelles autour de thématiques et l’identification d’un projet fédérateur.



Pour cette nouvelle promotion, ce projet fédérateur s’inscrit dans la thématique des Jeux du Pacifique 2027. Il s’agit pour ces jeunes volontaires de s’approprier les fondements essentiels des valeurs du sport : le respect, le dépassement de soi et l'esprit d’équipe.



En pratique, sur une durée totale de 30 jours répartis sur quatre périodes de vacances scolaires, les VJC auront accès à des activités culturelles et sportives et à des activités de cohésion dans un cadre militaire.



Ils participeront également à la cérémonie de commémoration du 8 mai 1945 et à des actions citoyennes comme le programme de maraude initié par le Père Christophe afin de distribuer des repas chauds aux sans-abri.



Autre nouveauté en lien avec leur projet pédagogique : un déplacement est programmé à Moorea en partenariat avec l’association Tetiaroa Society lors de la semaine de la Terre.



Bertrand Prévost



Rédigé par Bertrand PREVOST le Dimanche 13 Septembre 2026 à 18:57 | Lu 276 fois



