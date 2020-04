6 700 demandes au PC éco

À ce jour, de nombreuses demandes ont été traitées, puisque plus de 5 500 patentés ont sollicité l'Indemnité de solidarité (IS) et 1 200 entreprises sollicitent le Revenu Exceptionnel de Solidarité (RES) pour leurs salariés. Selon l’un de ces agents, Vaitia Buchin, “plus de 80% des dossiers ont été traités” et depuis le début de son activité, le PC économique a “reçu 40 000 appels et traité 4 500 mails”.



Les agents du PC économique se relaient sept jours sur sept sur place, mais aussi en télétravail. Selon Vaitia Buchin, “certains travaillent même jusqu’à une heure du matin” pour traiter l’ensemble des demandes d’aides. En effet, le centre d’appels est composé de deux équipes de dix personnes qui se relaient. L’une est chargée de répondre aux demandes de renseignement et de traiter les courriels adressés au PC. La seconde équipe est chargée de l’instruction des demandes.



Au vu du nombre important des demandes traitées, le directeur adjoint du Sefi, Christophe Misselis, a expliqué que les équipes seront renforcées “dès vendredi avec des agents extérieurs au Sefi, pour pouvoir traiter toutes les demandes en temps et en heure”. En effet, le rythme d’instruction des dossiers devra être intensifié puisque dès lundi, les dossiers seront transmis à la Caisse de prévoyance sociale (CPS) pour paiement.