599 plants de Pakalolo saisis à Tiarei

PAPEETE, le 02 janvier 2018 - 599 plants de cannabis ont été saisis ce samedi 30 décembre par les gendarme dans ma vallée de Onohea à Tiarei.



Samedi 30 décembre 2017, dans le cadre du service quotidien de prévention de proximité dans la vallée de Onohea, les gendarmes de la brigade de Tiarei sont attirés par une forte odeur de cannabis provenant d’une habitation.



Sur place, ils découvrent 599 plants de cannabis cultivés en pot et du cannabis conditionné sous forme de « stick ».



Le propriétaire reconnaît cultiver cette plante illicite dans le but de la revendre. Il fait l’objet d’une convocation par officier de police judiciaire devant le Parquet de Papeete au mois d’avril 2018.



Les plants de cannabis et les produits saisis ont été détruits par incinération sur instruction du Parquet de Papeete.