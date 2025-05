54 nouveaux diplômés de l'ES Banque au Fenua

Tahiti, le 15 mai 2025 – Ce mardi, 54 collaborateurs des divers établissements bancaires de Polynésie française ont été reçus lauréats d’un diplôme professionnel de la banque à la suite d’un cycle de formation proposé par l’ES Banque sur le territoire depuis 2020.



Une cérémonie était organisée pour l’occasion, mardi soir, à l’InterContinental Tahiti. À l’issue d’un cycle de formation proposé par l’École supérieure Banque depuis 2020 en Polynésie française, 54 collaborateurs des divers établissements bancaires du Fenua ont été reçus lauréats d’un diplôme professionnel de la banque.



Ce temps fort s’est déroulé en présence du directeur de l’Institut d’émission d’outre-mer, du président du Fonds paritaire de gestion, du président de la Sofidep et des directeurs généraux ou représentants des établissements financiers et de crédit de la place (Socredo, Banque de Tahiti, Banque de Polynésie, Marara Paiement). La remise de diplômes, qui a réuni près de 80 personnes, était présidée par Jean-Charles Prioux, directeur général de l’ES Banque en visite sur le territoire pour l’occasion. Elle s’est achevée par un cocktail dînatoire.



Sujet stratégique



La formation professionnelle est un sujet stratégique pour ces entreprises qui évoluent dans un environnement économique et un contexte humain complexes et disruptifs, qui les obligent à se remettre continuellement en question.



L’École supérieure Banque, anciennement dénommée Centre de formation de la profession bancaire, sous le sigle CFPB, est représentée en Polynésie française par François Coudert, un ancien cadre de banque. Elle y est implantée depuis plus de cinq décennies et a délivré des diplômes professionnels à près de 400 collaborateurs de banque, dont 150 au titre du diplôme de l’Institut des techniques bancaires (ITB).



L’éventail des formations diplômantes proposées par l’ES Banque s’est considérablement enrichi ces dix dernières années, avec les formations diplômantes continues ou en alternance (Bachelor Pro banque, Bachelor Clientèle patrimoniale, Bachelor Banque assurance), des formations qualifiantes (intégration mobilité bancaire) ou des formations réglementaires (AMF, lutte anti-blanchiment, etc.).