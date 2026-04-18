

500 personnes mobilisées pour simuler un crash aérien

Tahiti, le 6 mai 2026 - Un important exercice de gestion de crise relatif à la survenue d’un accident d’aéronef s’est déroulé ce mercredi sur la zone nord de l’aéroport de Tahiti-Faa'a. Organisée par le haut-commissariat de la République en Polynésie française, cette simulation a mobilisé près de 500 personnes afin de tester la coordination des secours en cas de catastrophe aérienne.



Scénario catastrophe, mercredi, à l’aéroport de Tahiti-Faa’a. Dans le cadre d’un exercice grandeur nature, le scénario retenu simulait un avion contenant 150 passagers, contraint d’effectuer un atterrissage d’urgence à la suite d’un problème mécanique. L’alerte a été déclenchée précisément à 10 h 17, entraînant immédiatement l’activation d’un poste de commandement de crise par le haut-commissariat.



À midi, le dispositif était pleinement opérationnel. Sur le tarmac, deux bus représentaient l’appareil accidenté tandis que des dizaines de figurants jouaient le rôle de blessés ou de victimes décédées. Parmi eux figuraient notamment des étudiants de l’Institut de formation en soins infirmiers et de l’Institut de formation des professions de santé.



L’exercice avait pour objectifs de tester la bonne circulation de l’information, l’efficacité de la coordination des moyens de secours ainsi que la mise en place des dispositifs médicaux et de l’accompagnement psychologique des proches des victimes. Une cellule dédiée aux familles avait ainsi été installée afin de reproduire les conditions réelles d’une catastrophe aérienne.



Sur le terrain, plusieurs services de secours étaient mobilisés, dont deux équipes du Samu, le centre de formation continue en premiers secours, prévention, ergonomie et incendie (l’Unass), la Fédération polynésienne de protection civile ainsi que des médecins et secouristes. Un hôpital de campagne était installé à quelques mètres de la “catastrophe” pour les blessés légers. D'après le scenario, 90 victimes seraient décédées lors du crash.



“La Polynésie peut réagir et agir”



En Polynésie française, ces exercices sont organisés plusieurs fois par an sous forme de scénarios différents prévus par le plan d'Organisation des secours (Orsec). Le dernier exercice de cette ampleur remontait à 2023.



Le souvenir du drame du jeudi 9 août 2007 demeure dans les esprits. Ce jour-là, un avion de la compagnie Air Moorea s’était abîmé en mer au large de l’île Sœur, causant la mort de seize personnes tandis que quatre autres avaient été portées disparues. Un drame qui rappelle l’importance de ces entraînements grandeur nature.



À la question posée : “Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que la Polynésie peut, justement, en cas d'accident réel, agir simultanément ?”, la directrice du cabinet du haut-commissariat, Chloé Demeulenaere, a répondu : “Évidemment, la Polynésie peut réagir et agir, c'est notre métier, on est engagés pour ça. On est déjà formés et on se forme chaque jour au contact du terrain.” De quoi rassurer la population polynésienne.







Rédigé par Violaine Broquet le Mercredi 6 Mai 2026 à 21:00 | Lu 365 fois



