

500 athlètes au Surpass Open Festival

Tahiti, le 5 octobre 2026 – Entre le half-rox et le jiu-jitsu, le spectacle était au rendez-vous, ce week-end, à Pueu, pour la première édition du Surpass Open Festival. Le public est venu en nombre pour assister aux performances des sportifs et profiter des diverses animations en marge de la compétition.





Le village de Pueu a vécu au rythme du premier Surpass Open Festival, ce week-end. Le complexe sportif de l’IJSPF a fait le plein entre les 500 participants et les nombreux spectateurs venus les encourager. Tandis que les familles profitaient des animations sur le stade, les compétiteurs ont repoussé leurs limites entre la salle et le plateau sportif.



À l’extérieur, le half-rox a attiré des passionnés de Tahiti, Moorea et Bora Bora, 35 quatuors le samedi et 26 trios le dimanche. Au programme : un enchainement de huit stations (ski erg, sled push, sled pull, burpees, rowerg, farmer carry, sandbag lunges et thruster) entrecoupées de 300 mètres de course à pied. “On a eu de l’aide du Pays et de la mairie de Taiarapu-Est qui nous ont soutenus pour la mise en place de nos épreuves. On est là pour faire bouger la jeunesse de la Presqu’île et encourager des clubs à venir chez nous pour découvrir un autre cadre sportif, côté montagne. Il y a du monde et on est vraiment content de la mobilisation !”, confie Heia Lai, membre de l’association Teva iti. “Nous sommes une jeune association, créée en novembre dernier. C’est notre deuxième grand événement après Papeari, en juin.”







​Ambiance festive et internationale

À l’intérieur, entre les scores affichés en direct sur des écrans, les arbitres connectés et les acclamations de la foule, le jiu-jitsu avait des allures de compétition internationale. Les concurrents, des enfants jusqu’aux masters, se sont succédé sur les quatre surfaces de combat, en Gi samedi et en No-Gi dimanche. Plusieurs clubs de Tahiti, Moorea, Raiatea et Bora Bora ont répondu présent, dont Ora Jiu-Jitsu, venu de Papeete avec des adolescents et des adultes. “On fête nos quatre ans. L’objectif de notre participation au Surpass Open Festival, c’était justement de tester ce qu’on a mis en place. On est super contents des performances et ça nous permet de voir sur quels points on doit continuer à travailler. On veut contribuer à développer le jiu-jitsu local pour aller à l’international. Ce type de compétitions nous aide à nous préparer pour ne pas partir juste avec notre fleur et nos savates : on ira pour gagner !”, soulignent Tearii Helme et Toerau Faahu, cofondateurs de l’association sportive.



Pari réussi pour la Surpass Team de Taravao. “C’est ce que nous avions en tête ! Le but, c’était d’essayer de se rapprocher au mieux du règlement international et j’ai eu de bons retours à ce niveau-là. En plus de ça, les parents et les enfants sont contents : tout le monde a passé un bon moment. C’était aussi important pour nous. Un grand merci à tous les combattants et aux responsables de clubs d’avoir joué le jeu. On est tous concernés par le développement du jiu-jitsu en Polynésie”, conclut Tamatea Faaio, président du club organisateur de l’événement, qui devrait être reconduit. “L’objectif, c’est de figurer au calendrier des plus grands rendez-vous de Polynésie.”



Si cette première édition s’est achevée en musique avec un concert de Teiho Tetoofa, elle a aussi été l’occasion de délivrer un message de prévention vis-à-vis des addictions avec l’intervention d’un ancien gendarme, membre de la Fédération citoyenne polynésienne de lutte contre les drogues et la toxicomanie.



​Podiums half-rox Équipes de 4

1. Magic Presqu’île : 30’02”

2. Run lift & complain : 31’06”

3. CIS : 32’55”



Équipes de 3

1. La chèvre et les deux boucs : 30’14”

2. Les taro machines : 33’35”

3. Maoti surpass : 34’47”

​Podiums clubs jiu-jitsu Gi

1. Surpass Team

2. Seasiders Carlson Gracie

3. Tahitian Top Team



No-Gi

1. Surpass Team

2. Seasiders Carlson Gracie

3. Te Aro Jiu-Jitsu



Rédigé par Anne-Charlotte Lehartel le Lundi 5 Octobre 2026 à 16:13 | Lu 436 fois



