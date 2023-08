45 000 doses de vaccin anti-Covid à consommer

Tahiti, le 28 aout 2023 – La page du Covid-19 semble se fermer, que faire désormais des doses de vaccin encore inutilisées. En Polynésie, les 45 000 doses restantes vont être proposées dans une ultime campagne de vaccination grippe-Covid, d'octobre à mars.



Si la page du Covid-19 est quasiment tournée, quid désormais des doses de vaccin restantes. En effet, la Polynésie, comme de nombreux autres pays à travers le monde, se retrouve les bras chargés de doses encore inutilisées. Au fenua, le premier arrivage de vaccin en 2021 avec ses 15 000 unités parait bien loin. En effet, le directeur de la Santé, Philipe Biarez, a annoncé à Tahiti Infos que 45 000 doses inutilisées sont actuellement stockées à Tahiti. Si le total de doses vaccinales acheminées vers Tahiti durant le fort de la pandémie reste difficile à déterminer, il est évident que ce chiffre dépasse aisément les 800 000.



Forte heureusement, ces vaccins sont, pour la plupart, encore loin d'approcher leur date de péremption. Ce qui va permettre à la Direction de la santé de les proposer dans la prochaine campagne de vaccination grippale. “Quelques-uns périment dans les semaines qui arrivent. Ceux-là, nous allons essayer de les proposer aux voyageurs”, a indiqué le directeur de la Santé.



Campagne grippe-Covid



“Les doses qui nous restent seront utilisées dans une campagne vaccination commune grippe-Covid. Elle va débuter mi-octobre et va s'étaler sur toute la période de la vaccination grippale habituelle, donc jusqu'en février-mars”, explique Philipe Biarez. Un modèle qui, selon lui, est déjà proposé par d'autre pays dans le monde et qui serait recommandé par l'Organisation mondiale de la santé (OMS). “Comme chaque année, on va proposer aux populations fragiles et âgées, la vaccination pour la grippe. Cette fois-ci, on va proposer dans un même temps celle pour le Covid, car ce sont dans la plupart des cas, les mêmes types de personnes qui sont fragiles vis-à-vis de ces virus. Il y a beaucoup de similitudes entre les deux maladies, notamment dans leur capacité à évoluer régulièrement.”



Mais avant de proposer cette future campagne, il est essentiel de passer par la case communication pour le directeur de la Santé. “On a conscience que l'acceptabilité de la vaccination a baissée et je le comprends. On va devoir représenter les choses et réexpliquer la nécessité de continuer à se faire vacciner. On en train de réfléchir et de travailler là-dessus en ce moment. Cette campagne de communication devrait sortir mi-septembre.”



Toutes les doses qui auront atteint leur date de péremption avant de pouvoir être utilisées seront détruites dans la filière des déchets médicaux classiques. Une “filière sécurisée” a assuré Philipe Biarez, où transitent, par exemple, tous les déchets de soin du Taaone : compresses, gants, seringues, matières organiques...