44 nouveaux DCP ancrés en 2023 au fenua

Tahiti, le 15 mars – Le Pays a annoncé mercredi l'agrandissement de son parc de DCP fixes sur le territoire. Une quarantaine de nouveaux dispositifs seront déployés en 2023.



Le programme d’ancrage de Dispositifs de concentration de poissons (DCP), financé et géré par le Pays, a été initié en 1981 pour accompagner le développement de la flottille côtière artisanale et a été progressivement étendu aux archipels éloignés dans un souci principal de sécurité et sûreté alimentaire. Ces dispositifs qui sont déployés par la Direction des ressources marines (DRM) sur le territoire polynésien permettent aux pêcheurs professionnels, d’optimiser leur pêche de réduire leur consommation de carburant. En effet les DCP ancrés ont la capacité de concentrer les poissons du large qui peuvent rester dans la zone de l'appareil pendant parfois plusieurs jours. Les DCP sont constitués d'un chainon de bouées jaunes en surfaces et solidement attachés à des profondeurs de plus de 1000 mètres. Disposés à une moyenne de dix miles nautiques des côtes, seuls les navires professionnels armés en troisième catégorie de navigation (quatrième catégorie pour les navires de plaisance) ont accès à ces dispositifs. Le Pays à travers le compte rendu du conseil des ministres de mercredi, a annoncé l'agrandissement de son parc actuel de DCP fixes avec une quarantaine de dispositif en 2023.



105 DCP actuellement déployés



Ainsi, sur l’ensemble du territoire de la Polynésie française on totalisait 105 DCP ancrés en place en décembre 2022, dont 24 DCP aux îles du Vent, 10 aux îles Sous-le-Vent, 25 aux Tuamotu de l’Ouest, 24 aux Tuamotu du Centre, de l’Est et aux Gambier, 21 aux Marquises et un aux Australes. Pour 2023, la DRM prévoit l’ancrage d’une quarantaine de nouveaux DCP au minimum pour compléter le parc actuel.



Sur cet effectif, 10 nouveaux DCP seront positionnés aux îles du Vent (Tetiaroa-Onetahi, Maiao, Haut-fond Haapiti, Tiahura, Papenoo, Tiarei, Hitiaa, Papeari, Paea-Orofero,Tautira) et 12 aux îles Sous-le-Vent (trois à Huahine, deux à Raiatea, trois à Bora bora, un à Tupai et trois à Maupiti). Dix autres installations de DCP sont également prévues aux Australes, dont trois à Rurutu, deux à Tubuai, deux à Raivavae, deux à Rimatara et un à Rapa. Les Tuamotu verront eux aussi leur parc s'agrandir avec huit nouveaux dispositifs, notamment à Amanu, à Vahitahi, à Vairaatea, à Tatakoto, à Pukapuka, à Fangatau, à Fakahina et à Napuka.



En 2022, 44 DCP avaient déjà été installés par la DRM, essentiellement aux îles du Vent et dans l'archipel des Tuamotu.



“DCP mobiles” en réflexion



En termes de recherche, des pistes de réflexions seront menées pour le développement de DCP “mobiles” et autonomes opérant exclusivement dans la Zone économique exclusive (ZEE) polynésienne, afin de fixer des bancs de poissons pélagiques dans des zones peu exploitées et les rabattre vers les zones habituellement ciblées par les pêcheurs artisanaux côtiers. Cette réflexion s’inscrit dans un souci de réduction de l’utilisation de matériaux non dégradables pour agréger les thonidés. À travers le compte rendu du conseil des ministres, le Pays a également rappelé mercredi qu'il est strictement interdit d'amarrer son bateau au DCP ou d'y accrocher d'autres matériels contribuant à sa dégradation. Il est également interdit de pêcher dans un rayon de 100 mètres autour des dispositifs.