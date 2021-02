400 nouvelles aides au permis de conduire

Tahiti, le 23 février 2021 - La Direction des transports terrestres a annoncé mardi la reconduite du dispositif d’aide au financement du permis de conduire pour 2021. Ce dernier permettra de proposer 400 aides individuelles à destination des jeunes de 18 à 30 ans répondant à des "conditions de ressources" pour une enveloppe totale de 38 millions de Fcfp d'aides.



La Direction des transports terrestres (DTT), avec le soutien des auto-écoles, réitère le dispositif d’aide au financement du permis de conduire de catégorie B. Ainsi, 400 soutiens financiers seront destinés à des candidats répondant aux conditions d’éligibilité instaurées par la loi de Pays du 5 décembre 2019. Basée sur un partenariat entre le service de la DTT et quinze auto-écoles conventionnées, l’aide représente 83% (95 000 Fcfp) du coût du permis de catégorie B (voiture), pour une formation de dix heures pour le code et vingt heures pour la conduite. Les 17% restants (20 000 Fcfp) du coût de la formation sont à la charge du candidat. Au total, l’aide constitue une enveloppe de 38 millions Fcfp.



Cette mesure d’aide est à destination des profils suivants : Les demandeurs d’emploi (inscrits depuis au moins 6 mois au Sefi), les personnes en formation, les personnes bénéficiant d’une mesure d’aide à l’emploi, les personnes en situation d’apprentissage et les étudiants (boursiers et non boursiers). Les personnes en situation de handicap, répondant à ces profils, sont aussi éligibles.



Inscription en deux étapes



En raison de la situation sanitaire, les inscriptions sont organisées cette année en deux phases. D’abord, la constitution des dossiers. Pour ce faire, les candidats devront télécharger le formulaire correspondant à leur profil sur la plate-forme net.pf ou récupérer un formulaire au guichet d’accueil de la DTT, 93 angle avenue Pomare V et Marcq Blond de St-Hilaire (immeuble Docéo formation). Cette phase de constitution est ouverte du 23 février au 7 mars.



Vient ensuite la période de dépôt des candidatures. Elles seront à déposer au guichet d’accueil de la DTT, 70 rue Marcq Blond de St-Hilaire entre le 8 et le 19 mars (de 7h30 à 14h30 du lundi au jeudi et de 7h30 à 13h30 le vendredi). Après l’étude des dossiers, un arrêté sera publié au journal officiel de la Polynésie française pour annoncer la liste des 400 candidats retenus.