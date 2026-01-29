

4 876 candidats en lice pour les municipales

Tahiti, le 27 février 2026 – Après la validation des différentes listes pour les élections municipales, qui comptent un total de 4 876 candidats, la dernière étape avant le lancement officiel de la campagne a eu lieu vendredi, au haut- commissariat, avec le tirage au sort de l’ordre d’affichage sur les panneaux électoraux.



Entre le 9 et le 26 février, les services du haut-commissariat, à Papeete, Uturoa et Taiohae, ont enregistré 208 dossiers de candidature pour les prochaines élections municipales, tous validés après vérification de leur complétude et de l’éligibilité des candidats.



Dans le détail,



Toutes les communes disposent d’au moins une liste, garantissant la tenue du scrutin sur l’ensemble du territoire. Selon Corinne Cury, directrice de la réglementation et des affaires juridiques au haut- commissariat, aucun dossier n’a été rejeté lors de l’examen des candidatures. “On a demandé quelques compléments, c’est tout”, précise-t-elle. Vendredi, l’ordre d’attribution des emplacements d’affichage a été déterminé pendant le tirage au sort pour les communes de plus de 1 000 habitants. Entre le 9 et le 26 février, les services du haut-commissariat, à Papeete, Uturoa et Taiohae, ont enregistré 208 dossiers de candidature pour les prochaines élections municipales, tous validés après vérification de leur complétude et de l’éligibilité des candidats.Dans le détail, 69 dossiers relèvent du scrutin plurinominal et représentent 504 candidats, tandis que 139 dossiers concernent le scrutin de liste avec 4 372 candidats . Total : 4 876 candidats engagés dans la course aux municipales, un chiffre quasiment identique à celui des élections de 2020.Toutes les communes disposent d’au moins une liste, garantissant la tenue du scrutin sur l’ensemble du territoire. Selon Corinne Cury, directrice de la réglementation et des affaires juridiques au haut- commissariat, aucun dossier n’a été rejeté lors de l’examen des candidatures. “On a demandé quelques compléments, c’est tout”, précise-t-elle. Vendredi, l’ordre d’attribution des emplacements d’affichage a été déterminé pendant le tirage au sort pour les communes de plus de 1 000 habitants.

L’opération a été conduite à 8 heures par Jean-Michel Delvert, secrétaire général du haut-commissariat de la République en Polynésie française, conformément aux dispositions du code électoral. Cet ordre d’attribution fixera non seulement la place des listes sur les panneaux électoraux, mais aussi l’ordre dans lequel les bulletins seront disposés sur la table de décharge à l’intérieur des bureaux de vote. Un détail souvent perçu comme stratégique par les candidats, mais pour Corinne Cury, la question du rang d’affichage est un non- sujet . “C’est un éternel débat. Personne ne sait dire s’il vaut mieux être en premier, en dernier ou au milieu. Je crois que ça dépend des gens. Au final, tout le monde a sa chance”, dit-elle.



Neuf listes pour Moorea



Tous les candidats n’étaient pas présents lors de cette étape, mais certains avaient tenu à assister à l’opération “pour venir voir la concurrence”, indique Corinne Cury.



La bataille s’annonce d’ailleurs particulièrement intense dans plusieurs communes, où cinq listes ou davantage sont parfois en lice. La commune qui enregistre le plus grand nombre de listes est Moorea-Maiao, avec neuf listes en course.



À l’issue du tirage au sort, le haut-commissaire a fixé par arrêté du 27 février 2026 l’état officiel des candidats et des listes pour le premier tour des élections municipales en Polynésie française. L’organisation du scrutin se poursuit désormais avec la mise sous pli de la propagande électorale prévue la semaine prochaine, mardi 3 et mercredi 4 mars, avant l’envoi des documents de campagne aux électeurs.



À partir de lundi, c’est le début de la campagne officielle, les candidats pourront donc s’afficher sur les panneaux. Toutes les affiches devront respecter un format précis, ne pas être imprimées sur fond blanc, ni faire apparaître les couleurs du drapeau français sauf s’il s’agit de l’emblème d’un parti politique.



Rédigé par Violaine Broquet le Vendredi 27 Février 2026 à 16:23 | Lu 221 fois



