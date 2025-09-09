

4 211 km et 2 Molières

Tahiti, le 15 septembre 2025 - Du 19 au 28 septembre, la désormais très célèbre pièce 4 211 km, écrite par Aïla Navidi et récompensée de deux Molières en 2024, débarque au Petit théâtre de la Maison de la culture. Un “bijou théâtral” qui aborde l'histoire d'un couple de réfugiés, originaires de Téhéran, et de leur parcours dans leur pays d'accueil, la France. Un exil raconté par Yalda, leur fille, née à Paris. “Une aventure intime et universelle qui saura faire écho à la population locale polynésienne”, promettent les comédiens.



4 211 km ? C'est la distance entre Paris et Téhéran, soit la distance parcourue par Mina (Aïla Navidi) et Fereydoun (Florian Chauvet), originaires d'Iran, venus se réfugier en France à la fin des années 70 en raison d'un contexte politique hostile. Yalda (Olivia Pavlou-Graham, Molière de la révélation féminine en 2024) leur fille, née à Paris, raconte leur exil, une lutte permanente pour la liberté, mais aussi l'amour d'un pays et l'espoir d'un retour. Un récit poignant d'une balade entre deux mondes : sa famille, des déracinés qui ne se plaignent jamais, et la société française dans laquelle elle cherche désespérément sa place.



“Cette histoire pose les questions suivantes”, explique Olivia Pavlou-Graham, comédienne incarnant Yalda, le personnage principal : “Qu'est-ce que l'on hérite de nos anciens ? Qu'est-ce qui nous est donné sans que l'on puisse le toucher ? Comment est-ce que l'on hérite d'une histoire, qu'elle soit celle de nos parents ou de nos grands-parents ? (...) Aïla Navidi, qui a écrit et mis en scène ce spectacle, est en Polynésie depuis quelques semaines et elle a trouvé beaucoup de similitudes entre cette histoire et celles de ceux qui se sont installés en Polynésie.” Et la pièce se veut profondément universelle : “Il s'agit de comment retrouver de la joie et de l'espoir dans une histoire qui peut paraître, sur le papier, triste et tragique même. Comment retrouver tous ces moments drôles d'une vie, d'une famille, avec le papy aux blagues pas toujours politiquement correctes, ou encore la tante qui veut tout le temps faire à manger pour tout le monde.”



Succès unanime



En France, la pièce est saluée par la presse. “Il y a des histoires que l'on découvre et qui, on le sent, ne nous quitteront pas... la pièce de théâtre 4 211 km en fait partie”, a écrit dans ses lignes le magazine Flair. De son côté, le journal L'Humanité parle “d'un long voyage pour la liberté, poétique, souvent drôle, chargé d'émotion et de courage politique”. Un succès unanime qui a valu au spectacle plusieurs prix et nominations dont les Molières du meilleur spectacle et de la révélation féminine en 2024.



4 211 km se produira au Petit théâtre de la Maison de la culture du 19 au 28 septembre prochains, les vendredis et samedis à 19 h 30, et les dimanches à 17 heures. Des représentations scolaires sont également prévues les 22 et 25 septembre à 9 heures. Le spectacle dure 1 h 30 et les places adultes sont à 4 500 francs, étudiants et moins de 18 ans à 3 000 francs, et à 2 500 francs pour les moins de 12 ans. Celles-ci sont en vente sur www.ticketpacific.pf, ainsi que dans les magasins Carrefour Faa'a, Punaauia, Arue, Taravao et à Radio1/Tiare FM à Fare Ute. Les places seront également en vente le soir des représentations sur place, une heure avant le début du spectacle.

Rédigé par La rédaction le Lundi 15 Septembre 2025 à 14:54 | Lu 289 fois



