382 nouveaux cas de dengue 2 en deux semaines

Détection de deux cas de méningite à éosinophile

Une méningite à éosinophile (le facteur de risque identifié est la consommation de mitihue) ainsi qu’une infection invasive à méningocoque B.



Afin de prévenir la méningite à éosinophile, veillez à :

- Contrôler la pullulation des rongeurs (rats) par la gestion des déchets.

- Éradiquer l’escargot Achatina fulica.

- Éviter de consommer les crustacés crus et non préalablement congelés : chevrette (notamment dans le taioro et le mitihue), escargot, mollusque d’eau douce. Ils doivent être cuits ou congelés plus de 24 heures avant d’être consommés.

- Laver soigneusement les végétaux et tout ce qui aurait pu être souillé.

- Surveiller ce que les enfants mettent dans leur bouche, éviter qu’ils ne jouent avec des escargots ou des limaces.

- S’assurer que les enfants se lavent les mains après avoir joué par terre.





« Faible » évolution pour la grippe et la leptospirose

Trois cas de leptospirose, un à Tahiti et deux à Raiatea, ont été déclarés en semaine 39. Le facteur de risque identifié est le jardinage/fa’a’apu et la marche pieds nus. Il est notamment recommandé à la population de porter des bottes ou des cuissardes lors de la pêche en eau douce, de protéger les plaies avec un pansement imperméable et de limiter tous les contacts avec la boue et l’eau douce trouble.



Concernant la grippe, l’activité est en baisse par rapport à la quinzaine précédente ; 50 cas (25 en semaine 39 et 25 en semaine 40) ont été déclarés par les médecins sentinelles. Afin de prévenir cette maladie, il faut entre autres veiller à tenir les personnes fragiles (âgées, en ALD, obèses, femmes enceintes) à distance des personnes malades et à se détourner d’une personne visiblement malade, si elle tousse ou éternue dans les lieux publics.