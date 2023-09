32e congrès des communes à Teahupo’o

Tahiti, le 14 septembre 2023 - Du 19 au 22 septembre se tiendra la 32e édition du congrès des communes. Après Paea l'an dernier, c'est la commune de Teahupo’o qui a été choisie cette année. Pendant quatre jours, les maires et les élus des conseils municipaux pourront échanger avec les partenaires institutionnels et privés, mais aussi avec différents experts de tous horizons, sur les problématiques liées à la transition écologique.



De mardi à vendredi prochain, les tāvana, accompagnés des élus des conseils municipaux des 48 communes de Polynésie, se retrouveront à Teahupo’o pour s'informer, échanger et débattre autour du thème de la transition écologique. Depuis 2019, la question liée à la préservation de l'environnement dans les projets communaux reste centrale dans ces congrès organisés par le syndicat pour la promotion des communes (SPCPF). Ce n'est donc pas un hasard si c'est la commune de Taiarapu-Ouest qui a été choisie cette année.



Teahupo’o accueillera les épreuves de surf des Jeux olympiques 2024 et il s'agira en effet de répondre à un double défi : organiser un événement d'envergure mondiale faisant rayonner la Polynésie, tout en répondant aux préoccupations liées à la transition écologique, à l'environnement et à l'impact du changement climatique.



Si cet événement offre une vitrine exceptionnelle pour attirer de nouveaux touristes et contribuer ainsi au développement économique de la commune et de la Polynésie, il est légitime de réfléchir à la démarche à adopter pour s'y préparer.



Transition écologique : un frein ou une opportunité ?

Comment intégrer des critères environnementaux dans tous les aspects de l'organisation, de la construction des infrastructures sportives à la gestion des transports, en passant par la restauration et la gestion des déchets ? Comment associer les locaux dans cette démarche et favoriser l'implication des associations environnementales et des habitants ? La transition écologique est-elle un frein au développement économique et social ? Ou est-ce, au contraire, une opportunité de repenser notre modèle de développement ? Autant de questions qui seront débattues pendant ces quatre journées autour de conférences et d'ateliers de réflexion et d'échange entre les maires et le président du Pays, Moetai Brotherson.



Chaque participant pourra choisir les thématiques qui l'intéressent et développer ses meilleures idées et propositions autour des enjeux de ce thème. Des experts, venus de divers horizons, seront également présents pour apporter des réponses plus techniques aux questions qui seront posées. Les après-midis seront dédiées à des visites dans la commune de Taiarapu-Ouest.



L'ouverture officielle de ce 32e congrès des communes se fera le mardi 19 septembre à 10 heures et débutera par les discours officiels du président du Pays, du tāvana de la commune, Tetuanui Hamblin, et du président du SPCPF, Cyril Tetuanui. C'est ce dernier qui lira d'ailleurs le discours du président du Sénat qui avait été invité mais qui est empêché.



D'après communiqué