281 380 Fcfp récoltés pour le centre Papa Nui

Tahiti, le 6 septembre 2022 – La sixième opération du Fa’a’apu du cœur a permis de récolter 281 380 Fcfp, qui ont été remis vendredi dernier au centre Papa Nui pour le développement de son potager bio.



L’édition 2022 du Fa’a’apu du cœur, organisé par la marque d’aucy et son distributeur local, la Brasserie du Pacifique, a permis de collecter cette année plus de 280 000 Fcfp en faveur du Fare Heimanava et de son centre Papa Nui, qui accueille des enfants et des adolescents porteurs de trisomie 21 ou déficients mentaux légers âgés de 13 à 20 ans.



Chaque année depuis six ans, pendant un mois, pour chaque boîte de conserve de légumes d’aucy achetée, la marque reverse 20 Fcfp à l’association. Les fonds ainsi récoltés permettent de financer l’achat du matériel nécessaire au développement du potager bio de 220 m2 du centre médico-éducatif. Il s’agit de l’une des principales sources de financement de ce projet. La somme record récoltée a été atteinte en 2020, avec 392 000 Fcfp.



Le potager permet d’offrir “une activité quotidienne saine et pleine de sens pour la trentaine de jeunes accueillis quotidiennement”, peut-on lire dans la brochure dédiée à l’opération. Cette dernière s’est déroulée du 25 mai au 25 juin en Polynésie. La dotation a été remise vendredi dernier au centre Papa Nui.