25 milliards pour refinancer nos banques

Tahiti, le 26 décembre 2019 - Un nouveau dispositif a été lancé par l'IEOM, notre banque centrale, pour aider nos banques à financer les entreprises.



L'Institut d’émission des outre-mer (IEOM) a décidé de mettre en place un nouveau dispositif de refinancement à moyen terme pour les banques des trois collectivités du Pacifique, doté de 25 milliards de francs. Il a été lancé ce lundi 23 décembre et repose sur "un appel d'offres à taux fixe", ce qui veut dire que les banques pourront facilement emprunter de l'argent auprès de l'IEOM pour ensuite le reprêter aux entreprises.



Selon le communiqué de presse officiel, "la mesure vise à encourager l’investissement des entreprises. Elle permet aux établissements de crédit d’utiliser les liquidités dont ils disposent pour financer le développement économique des trois collectivités du Pacifique et de se préserver d’éventuels risques conjoncturels."



Les taux d'intérêts de l'IEOM restent très bas, similaires à ceux pratiqués en Europe par la BCE :

- taux de réescompte de crédit aux entreprises à 0 %

- taux de la facilité de dépôt à -0,20 %

- taux de la facilité de prêt marginal (et de la facilité d’escompte de chèque) à 0,25 %