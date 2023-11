24 nouveaux réservistes polynésiens

Tahiti, le 5 novembre 2023 – Lors d'une cérémonie qui s'est déroulée vendredi à la caserne Bruat à Papeete, 25 Polynésiens ont reçu leur brevet de réserviste de la gendarmerie.



Vingt-quatre hommes et femmes issus de la société civile ont reçu leur brevet de réserviste de la gendarmerie lors d'une cérémonie qui s'est déroulée vendredi après-midi en présence, notamment, du président du Pays, Moetai Brotherson, de la directrice de cabinet du haut-commissaire, Emilia Havez, et du député européen Éric Minardi. Plus tôt dans la journée, ces nouveaux réservistes polynésiens avaient prêté serment au palais de justice.



Tel que l'explique le nouveau chef d'état-major de la gendarmerie, le lieutenant-colonel Wilfrid Léger, ces 24 réservistes ont été formés durant trois semaines “aux techniques d'intervention de la gendarmerie, lesquelles comprennent la maîtrise avec et sans arme de l'adversaire, au tir ainsi qu'à tout ce qui concerne les moyens de transmission”, l'objectif étant d'en faire “des appuis pour leurs camarades d'active”. Ces jeunes réservistes apporteront leur concours lors de l'épreuve des Jeux olympiques qui se déroulera en août prochain à Teahupo'o. Mais le lieutenant-colonel Léger précise qu'ils seront engagés “dès les semaines à venir sur des dispositifs opérationnels comme le Matavaa”.



Sur ces 24 réservistes, deux tiers sont originaires de Tahiti alors que le tiers restant vient des archipels. Tel que le précise le lieutenant-colonel Léger, “l'objectif post-JO est d'accroître la capacité d'action de la gendarmerie dans les différents archipels et de pouvoir avoir des enfants du pays pour optimiser leur connaissance du terrain et la combiner avec les apports théoriques qui leur auront été apportés”. S'il n'y a pas de “règle absolue”, un réserviste a un “socle d'employabilité de 50 jours par an” qui peut atteindre 80, “voire exceptionnellement 120 jours”.

Rédigé par Garance Colbert le Dimanche 5 Novembre 2023 à 19:12