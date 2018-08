203 contrôles en mer et 112 infractions

PAPEETE, le 2 août 2018. Le week-end dernier, 203 navires et engins de plaisance ont été contrôlés et 112 infractions ont été relevées. La majorité des infractions concerne le matériel de sécurité.



Des opérations de contrôle relatives à la sécurité des loisirs nautiques ont eu le week-end dernier par le commandant de la zone maritime française sous l’autorité du Haut-commissaire de la République au large de plusieurs îles de Polynésie française.



Ces opérations ont pour but de sensibiliser les usagers de la mer sur les règles et les conseils de sécurité et de prudence lors de la pratique d’activités de loisirs nautiques (plaisance, plongée, sports de glisse…). Selon le haut-commissariat, ces contrôles "se sont avérées utiles et efficaces" .



Au total, 203 navires et engins de plaisance ont été contrôlés et 112 infractions ont été relevées. " Elles concernent en majorité le matériel de sécurité ", relève le haut-commissariat. "Le défaut de présentation de documents administratifs (titre de conduite, certificat d’immatriculation du navire) constitue la deuxième principale catégorie d’infractions. Si l’objectif premier de ces opérations de contrôle demeurait la sensibilisation et l’information des usagers, qui dans la majeure partie de cas ont reçu des demandes de régularisation, plusieurs négligences graves sur le matériel de sécurité ont cependant été relevées, conduisant à l’établissement de procès-verbaux."



"La sécurité en mer passe d’abord par l’attention que les usagers portent au respect de la réglementation et des conseils de prudence. Il est impératif de partir en mer avec les moyens de signaler une détresse (balise de détresse, VHF ou téléphone si les zones de couverture le permettent). En cas d’incident, mais également de simple doute ou d’inquiétude, le JRCC Tahiti doit immédiatement être contacté en composant le 16" , rappelle le haut-commissariat.