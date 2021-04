2018-2019 : La pêche progresse… de 1%

Pêche côtière en baisse

En 2019, la flottille côtière était composée de 340 poti marara et de 33 bonitiers. Leur production a encore reculé pour la cinquième année consécutive (- 3%). La production des bonitiers a diminué de 10%, celle des poti marara de 1,5 %. Les baisses des volumes de thons à nageoires jaunes (- 132 tonnes), de mahi mahi (- 13 tonnes) et de petits pélagiques (- 14 tonnes) contribuent à cette décroissance. En revanche, comme pour la pêche hauturière, la production de thons germons a progressé de 21% avec 50 tonnes de plus qu’en 2018.



Pêche lagonaire stable

Depuis 2015, la production de la pêche lagonaire est estimée à 4 300 tonnes. En 2019, ce volume correspondait à 3 400 tonnes de poissons de récif, 700 tonnes de petits pélagiques et 200 tonnes de fruits de mer pour une valeur totale estimée à deux milliards de Fcfp. Cette pêche concerne les activités d’exploitation des ressources biologiques naturelles existant dans les lagons. Pour être autorisés à y pêcher, les pêcheurs doivent être détenteurs d’une carte professionnelle (payante depuis octobre 2017 et valide deux ans) délivrée par la chambre de l’agriculture et de la pêche lagonaire (CAPL). En 2019, la CAPL en a remis 401.