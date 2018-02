2017 : un bon cru touristique

PAPEETE, le 7 février 2018. Avec 3,1% de hausse de la fréquentation et une augmentation de 6,3% des nuitées touristiques marchandes, 2017 confirme les tendances de ces dernières années, avec notamment un très bon troisième trimestre.



La ministre du Tourisme, Nicole Bouteau, a réuni, mardi, le comité de pilotage de la stratégie de développement touristique 2015-2020, dans la perspective de la signature en février prochain à Bruxelles de la convention de financement du 11e FED territorial (Fonds Européen de développement) consacré exclusivement au secteur du tourisme.



Le 11e FED apporte son appui budgétaire à la mise en œuvre de la politique sectorielle dans le domaine du tourisme pour un montant de 3,6 milliards Fcfp. Il s'agissait dans le cadre de cette réunion d'adopter le rapport annuel 2016 de mise en œuvre de la stratégie, document préalable au premier décaissement. Cette rencontre a également été l'occasion de présenter les données essentielles du secteur sur les 10 premiers mois de l’année 2017, statistiques traitées par l’Institut de la Statistique en Polynésie française. Avec 3,1% de hausse de la fréquentation et une augmentation de 6,3% des nuitées touristiques marchandes, 2017 confirme les tendances de ces dernières années, avec notamment un très bon troisième trimestre.



Dans l'attente des données de novembre et de décembre, l'année 2017 affiche d'ores et déjà le meilleur niveau de fréquentation depuis 10 ans sur la destination. Sur l’évolution de la fréquentation hôtelière, avec +7% de chambres vendues dans les hôtels internationaux sur les trois premiers trimestres 2017, les données se sont sensiblement améliorées par rapport à 2016. Que ce soit sur les chiffres d’affaires que sur l’emploi, les indicateurs sont également à la hausse. Le tourisme représente 17% des emplois salariés en Polynésie française, avec une hausse de 4,4% de ses effectifs plus particulièrement dans les secteurs de l’hôtellerie et de la restauration.



Ont également été abordés les perspectives 2018. Les actions majeures ont été présentées et débattues qu'il s'agisse de la poursuite du programme de sensibilisation de la population au tourisme, du développement du tourisme culturel, du tourisme bleu, du tourisme vert, de la poursuite des aménagements structurants, des réformes en matière de réglementation, de la formation initiale et professionnelle dans le secteur du tourisme ou encore de l'évolution de l’offre aérienne internationale.